Ece Üner Show Ana Haber'den ayrıldı!

Show Tv ekranlarının güzel sunucusu Ece Üner, yeni dönemde başka bir kanalda sunuculuk yapacağı öğrenildi. Ana Haber'i bırakan Üner, başka bir kanal ile anlaşma yaptı.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Üner'i Sow Tv, başka bir kanala kaptırdı. Nedenğı gündem olan sunucunun yeni kanalı merak ediliyor.

Kanal D Ana Haber'i sunacağı öğrenilen Üner'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Kariyerini üst basamaklara taşımak isteyen Üner, değişikliğin nedenini bu şekilde açıkladı.

Show Tv Ana Haberi ise Dilara Gönder'in sunacağı öğrenildi. Kendisi sunuculuk alanında epey başarılı olan Gönder, daha önce birçok spor kanalınında sunuculuğunu yapmıştı. Ana Haber'de Show Tv ekranlarında yerini alacak. İzleyici her iki kişininde sunumunu heyecanla bekliyor.