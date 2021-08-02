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Ece Üner Show Ana Haber'den ayrıldı!

Show Tv Ana Haber sunucusu Ece Üner, Show Tv ile yollarını ayırdı. Yeni sezonda başka bir kanalda sunuculuk yapacağı öğrenilen Üner, neden ayrıldı? Hangi kanalda sunuculuk yapacak? Merak edilen soruların yanıtı için haberimize göz atın..

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:58
Ece Üner Show Ana Haber'den ayrıldı!
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Show Tv ekranlarının güzel sunucusu Ece Üner, yeni dönemde başka bir kanalda sunuculuk yapacağı öğrenildi. Ana Haber'i bırakan Üner, başka bir kanal ile anlaşma yaptı. 

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Üner'i Sow Tv, başka bir kanala kaptırdı. Neden ayrıldığı gündem olan sunucunun yeni kanalı merak ediliyor. 

Kanal D Ana Haber'i sunacağı öğrenilen Üner'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Kariyerini üst basamaklara taşımak isteyen Üner, değişikliğin nedenini bu şekilde açıkladı.

Show Tv Ana Haberi ise Dilara Gönder'in sunacağı öğrenildi. Kendisi sunuculuk alanında epey başarılı olan Gönder, daha önce birçok spor kanalınında sunuculuğunu yapmıştı. Ana Haber'de Show Tv ekranlarında yerini alacak. İzleyici her iki kişininde sunumunu heyecanla bekliyor. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
AyrıldıAna HaberShow TvEne üner
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