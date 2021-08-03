Eski karı-koca Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Son Yaz dizisine katıldı

Yaz döneminde ekranlara birçok yaz dizisi gelmektedir. Bu dizilerden biri de Son Yaz dizisidir. Ekranların en çok izlenen yaz dizilerinden biri olan Son Yaz dizisine yeni oyuncular katılıyor. Savaşçı dizisinde başrol oynayan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Son Yaz dişine katıldı.

Son Yaz Dizisine Kimler Katıldı?

Savaşçı dizisinde oynayan Birce Akalay, 2017 yılında kocası Sarp Levendoğlu ile boşanma kararı almıştı. Savaşçı dizisindeki başarılı performansından sonra da Son Yaz dizisinden teklif almıştı. Sonrasında eski kocası Sarp Levendoğlu’nun da Son Yaz dizisine katılacağını öğrendik. İkilinin nasıl bir ilişki yaşayacağı merak konusu oldu.

Son Yaz dizisine yeni katılan eski karı koca Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz belli olmadı. İkilinin hangi karakterleri oynayacağı açıklanmazken muhtemelen aşk sahnelerinde beraber oynayacaklarını düşünüyoruz. Çok yakında dizinin fragmanı açıklandığında neyin ne olduğunu göreceğiz.