FOX TV'den flaş Zuhal Topal kararı! Zuhal Topal'la Sofrada programına ne olacak?

Başarılı sunucu Zuhal Topla, uzun zamandır FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topla’la Sofrada programının sunuculuğunu yapıyordu. Oldukça sevilen bu yemek programının yeni sezona hazırlanması beklenirken Zuhal Topal’ın sözleşmesini sonlandırdığı öğrenildi. Topal’ın ayrılmasının birçok nedeni olduğu söylense de iddialara göre maaşına zam isteğinin reddedilmesi nedeni ile programı bıraktığı öğrenildi.

Zuhal Topal neden veda etti?

Yeni program yolda!

Zuhal Topal’ın programı bırakma nedeni araştırılırken edinilen bir bilgiye göre sunucu kanaldan maaş zammı talebinde bulunmuş lakin kanal kabul etmeyince sözleşmesini sonlandırmış.

Zuhal Topla’ın yemek programı yerine yeni sezonda Funda ile Umudun Olsun adlı program izleyici karşısına çıkacak. Türkiye’de ilk defa Müge Anlı’nın başlattığı konsept farklı kanallarda farklı isimler tarafından sürdürülüyor. Şimdi de FOX TV bu konsept ile izleyici karşısına çıkacak.