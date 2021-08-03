ATV ekranlarından yayınlanan ve vatandaşlarımızın en çok ilgi gösterdiği diziler arasında yer alan Kardeşlerim dizisi büyük bir heyecanla devam etmektedir. Ekranların en çok sevilen Kardeşlerim dizisinin senaryosunda ve oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. Kardeşlerim dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu değişti.

Çağla Şimşek Kardeşlerim Dizisinden Ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. Diziden bazı oyuncular ayrılıyor. Ancak bazı yeni oyuncular da dizinin oyuncu kadrosuna katılabilir. Kardeşlerim dizisi yüksek reyting oranlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizinin hayranları senaryoda ve oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikleri merak etmeye başladı.

Kardeşlerim dizisinin en çok sevilen karakterinden biri olan Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağla Şimşek diziden ayrılma kararı aldı. Çağla Şimşek ilerleyen dönemlerde başka bir dizinin oyuncu kadrosuna katılacak. Geleceği hakkında detaylı bir açıklamada bulunmayan başarılı ve güzel oyuncu Çağla Şimşek, belki Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunun ilk bölümlerinde az da olsa görünebilir.

Kardeşlerim Dizisine Hangi Oyuncular Dahil Olacak?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Diziye yeni katılacak oyuncular bilinmiyor. Kardeşlerim dizisinin başrollerinde Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan gibi önemli oyuncular bulunmaktadır.