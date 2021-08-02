Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?

Yıllarca süren Kurtlar Vadisi dizisi yoğun ilgi görmesi halinde tekrardan seyircilerle Kurtlar Vadisi Kaos yayınlanmak üzere hazırlıklar başlatıldı. Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi açıklaması herkesi şaşırttı. Sevilen dizinin ne zaman başlayacağı ve konusu hakkında gelişmeler olduğu belirtildi.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Kenan İmirzalıoğlu dizide oynayacak mı?

Herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen dizisinin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih belirlenmedi. Eski oyuncu kadrosunu toplamak için çalışmalar yapıldığı ve bunun da zaman alacağı iddia edilmektedir. Diziye damgasını vuran iki karakter olan Memati ve Polat ikilisi üzerine görüşmeler sağlanıyor.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosunda adı geçen Kenan İmirzalıoğlu’nun rol alıp almayacağı merak konusu oldu. Dizi tarafından teklif aldığı iddia edilirken İmirzalıoğlu böyle bir teklif almadığını söyledi.