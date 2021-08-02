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Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?

Son zamanlarda merak konusu olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Sevenler tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu sıkça sorulan sorular arasında yerini aldı. Çıkan haberler sonrasında oyuncu kadrosu ve detaylar haberimizde

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:03
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
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Yıllarca süren Kurtlar Vadisi dizisi yoğun ilgi görmesi halinde tekrardan seyircilerle Kurtlar Vadisi Kaos yayınlanmak üzere hazırlıklar başlatıldı. Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi açıklaması herkesi şaşırttı. Sevilen dizinin ne zaman başlayacağı ve konusu hakkında gelişmeler olduğu belirtildi.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen dizisinin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih belirlenmedi. Eski oyuncu kadrosunu toplamak için çalışmalar yapıldığı ve bunun da zaman alacağı iddia edilmektedir.  Diziye damgasını vuran iki karakter olan Memati ve Polat ikilisi üzerine görüşmeler sağlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu dizide oynayacak mı?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosunda adı geçen Kenan İmirzalıoğlu’nun rol alıp almayacağı merak konusu oldu. Dizi tarafından teklif aldığı iddia edilirken İmirzalıoğlu böyle bir teklif almadığını söyledi.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:03
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