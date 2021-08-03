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Memati Baş Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrıldı. Memati Baş'ın yeni dizisi belli oldu

Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda yer alan Memati Baş diziden ayrıldı. Memati Baş’ın oynayacağı yeni dizi belli oldu.

03 Ağustos 2021 Salı 12:21
Memati Baş Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrıldı. Memati Baş'ın yeni dizisi belli oldu
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TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşanıyor. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda yer alan Memati Baş diziden ayrıldı. Memati Baş’ın oynayacağı yeni dizi belli oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterine hayat veren Kurtlar Vadisi’nin Memati Baş’ı Gürkan Uygun, dizinin oyuncu kadrosundan ayrılma kararı aldı. Başarılı oyuncunun hayranları Gürkan Uygun’un hangi diziye başlayacağını araştırmaya başladı. Başarılı oyuncu Gürkan Uygun’un yeni dizisi belli oluyor.

Gürkan Uygun’un Yeni Dizisi

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Gürkan Uygun’un yeni dizisi merak ediliyor. Başarılı oyuncunun TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncu kadrosuna katılacağı belirtiliyor. Teşkilat dizisinde çok önemli bir karaktere hayat vereceği iddia ediliyor. Teşkilat dizisi Gürkan Uygun sayesinde reytinglerini artırmayı planlıyor.

Gürkan Uygun Teşkilat Dizisine Katılacak

Teşkilat dizisinden yapılan resmi açıklama neticesinde başarılı oyuncu Gürkan Uygun artık Teşkilat dizisinde yer alacak. Uygun’un hayranları hangi karakteri canlandıracağını araştırırken bu konuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı kesinleşmedi. Teşkilat dizisi yeni sezon fragmanında bu sorunun yanıtlanmasını bekliyoruz.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:21
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatMemati BaşGürkan Uygun
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