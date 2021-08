Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri

Sanal dünyanın korkulan isimleri hackerler artık filmlere de çokca konu oluyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan hacker filmleri izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Hacker filmlerine ilgi duyan herkesin kaçırmaması gereken en iyi hacker filmleri...

The Social Dilemma IMDb: 7.7

İzlenmesi gereken en iyi hacker filmlerinden biri The Social Dilemma filmidir. Bu filmde insanların intenet bağımlılığı ve görünenin ardında dijital platformlarda dönen oyunlar yer almaktır. Yani film sosyal medyanın insanları nasıl yönettiğini anlatır.

Ready One Player IMDb: 7.5

En iyi hacker filmlerinden bir diğeri ise Ready One Player. IMDb puanı 7.5 olan bu filmde The Oasis adında sanal gerçeklik oyunu içindeKİ şifreyi bulmak ve kurucunun tüm mirasına sahip olmak isteyen oyuncuların mücadelesi ele alınmaktadır.

Nerve IMDb: 6.5

Bu filmde doğruluk cesaretlik temalı bir sanal oyun içinde ilerlemeye çalışan oyunculardan birinin, ilerledikçe hackerlar tarafından kontrol edildiğini fark etmesi konu edilir. Bu oyuncu hackerlara karşı bir mücadele verir.

The Hacker Wars IDMb:6.5

Film, hackerların insanların mahremiyetine nasıl saldırıda bulunduğunu ve gizli bilgilerini nasıl açığa çıkardığını konu almaktadır.

Disconnect IMDb: 7.5

Hacker filmleri arasında beğenilen yapımlardan biri de Disconnect. Bu filmde farklı kişilerin intenette yaşadığı sorunlar anlatılmaktadır. Bu film sayesinde intenetin insanları nasıl yönettiği ve ele geçirdiği gösterilmektedir.

The Girl With Dragon Tattoo IMDb: 7.8

Film, Mikael adlı dürüst bir gazeteciye tuzak kurulması ve daha sonra da hapse bitmesi ile devam eder. Kariyer hayatı sonan eren Mikael’in dövmeli bir kız ile bu durumdan kurtulma çabası ve başından geçenler anlatılır.

A Scanner Darkly IMDb: 7.1

En iyi hacker filmlerinden biri de A Scanner Darkly adlı film. Bu film insanların beynini ele geçirmek için kullanılan bir uyuşturucunun peşine düşen ve bu sebeple uyuşturucu kullanıcıları ile çalışan Bob Arctor adındaki dedektifin başından geçenler ele alınır.

The Italian Job IMDb: 7.0

IMDb puanı 7.0 olan bu fiLM Los Angeles’ın ünlü çetesinin bir vurgun için harekete geçmesi ve sonrasında yaşanan olaylar anlatılmaktadır.

Catch Me If You Can IMDb: 8.1

En çok beğenilen hacker filmlerinden biri olan Catch Me If You Can filmi, azılı bir suçluyu konu alır. FBI’I sürekli olarak kandırabilen bu suçludan kurtulmak için ajanlar peşine düşer ve sonrasında olaylar gelişir.

Minority Report IMDb: 7.6

2054 yılında geçen bu film genç bir dedektif kullandığı yöntemlerle katilleri engeller. Polis teşkilatında şeflik yaparken sistemin açığını bulan bu dedektif düşmanlara karşı bir mücadele verir.

Secret History of Hacking IMDb: 7.7

Film dünyanın en ünlü hackerlarının gerçekleştirdiklerini anlatır. Hacker olayları bir belgesel gibi ele alnır.

Freedom Downtime IMDb:7.4

IMDb puanı 7.4 olan bu filmde dünyanın en ünlü hackerının hayat hikayesi ve başından geçen olaylar anlatılır. Belgesel niteliğinde bir film olan Freedom Downtime hacker filmi hayranları için iyi bir seçim olacak.

Hackers IMDb: 6.2

New York’ta yaşayan hackerları ve gerçek hackerların hayatlarının nasıl olduğunu, neler yaptığını konu alır. Bu film en popüler hacker filmlerinden biridir.

Anonymous IMDb: 6.4

Filmde Alex adında göçmen bir gencin ailesine maddi anlamda destek olmak için yasa dışı işler yapmaya başlaması ve hacker olmak için yaptıkları anlatılmaktadır.

Kod Adı: Kılıçbalığı IMDb: 6.5

The Hacker Wars IMDb: 6.6

Film Amerikan derin devletinin iç işlerini konu almaktadır. Yayınlandığı dönem büyük yankı uyandıran film pek çok kişi tarafından beğeni toplamayı başarmıştır.

IMDb puanı 6.6 olan The Hacker Wars filmi intenet dünyasını detaylı olarak ele alır. İntenetin güvenilirliği, kullanıcıların ve hackerların gözünden anlatılmaktadır.

We Steal Secrets: The Story of Wikileaks IMDb: 6.9

Julian Assange’ın ve ABD’nin en büyük güvenlik ihlaline sebep olan intenet sitesinin nasıl kurulduğu, neler yaşandığı, ne için kullanıldığı belgesel niteliğinde ele alınan bir filmdir.

Deep Web IMDb: 7.0

Deep Web, hacker filmlerini sevenlerin beğendiği en iyi hacker filmlerinden biridir. İntenetin karanlık yüzü Deep Web sitelerinin nasıl kullanıldığı ve burada ne tür sitelerin olduğu ele alınır.

Şifreciler IMDb: 7.1

1992 yapımı olan bu filmde, güvenlik uzmanlarına hükümet tarafından yapılan şantaj ve uzmanların başından geçen olaylar anlatılmaktadır.

Savaş Oyunları IMDb: 7.1

ABD Savunma Bakanlığı’nı hackeleyen ve nükleer savaş durumunda geçerli olacak bir sisteme erişim sağlayan bir gencin başından geçenler anlatılır. Bu genç sevgilisini etkilemek için yanlışlıkla kalkıştığı bu iş ile neredeyse 3.Dünya savaşını başlatma noktasına gelir.

Zor Ölüm 4 IMDb: 7.2

Film emekli olan bir adamın hackerları yakalam görevini üstlenmesi ile başlar. Ancak yakaladığı hackerı teslim etmeye giderken büyük bir hacker grubu ile karşılar ve olaylar gelişir.

Devlet Düşmanı IMDb: 7.3

ABD’de yaşanan bir cinayete dair görüntüleri ele geçiren hackerın peşine yetkiler düşer ve macera dolu olaylar yaşanır.

Biz Birliğiz: Hacktivistlerin Hikayesi IMDb: 7.3

2012 yılında vizyona giren bu film Anonymous adında tehlikeli bir hacker grubunu anlatır.

Snowden IMDb: 7.3

Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı olan bilgisayar uzmanı Edward’ın gizli izleme sistemini ortaya çıkarmasıyla başından geçenler filme konu olur.

TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keybord IMDb: 7.5

Film uzun yıllar adından söz ettiren The Pirate Bay’ın hayatını ele almaktadır.

The Imitation Game IMDb: 8.0

2.Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelendiği özel bir makinenin şifresini çözmeye çalışan ekibin yaşadıkları anlatılmaktadır.

The Intenet’s Own Boy: the Story Of Aaron Swartz IMDb: 8.1

İntenet dünyasının en büyük hacker grubu olan Reddit’in kurucularından ve genç yaşta hayatını kaybeden Aaron Swartz’ın yaşam öyküsü anlatılmaktadır.

Citizenfour IMDb: 8.1

İzlenmesi gereken en iyi hacker filmlerinden bir diğeri ise Citizenfour. Filmde NSA ve CIA’de görev almış olan Edward Snowden’ın çalıştığı sıralarda yaşadığı olaylar ele alınmaktadır. Belgesel niteliğinde biyografik bir tür olan bu film 2014 ylında yayınlanmıştır.

Sanal Korsan IMDb: 8,6

IMDb puanı 8,6 olan Sanal Korsan adlı bu film 2000 yılında yayınlanmıştır. Film beyaz şapkalı olarak bilinen ve hackerlara danışmanlık yapan Mitnick’in en büyük teknoloji firmalarına ait ağlara izinsiz giriş yapmasını konu almaktadır.

Ben Kimim IMDb: 8.7

Bu film hacker grubunda yer alan bir üyenin dünyanın en büyük hackerlarından biri olan Max tarafından fark edilmeye çalışmasını anlatır.

Matrix IMDb: 8.7

IMDb puanı 8.7 olan Matrix filmi, sanal gerçeklik ile dünya arasında geçen olayları yansıtmaktadır. Neon adlı hacker, sanal gerçeklik ile dünyanın bir simülasyondan ibaret olduğunu anlatmaktadır.