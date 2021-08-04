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Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix’te Emekli Ajan filmi vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Netflix platformunda bulunan Emekli Ajan filmi konusu ve yorumları belli oldu.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:43
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
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Usta oyuncu Jean-Claude Van Damme’ın oynadığı Emekli Ajan filmi Netflix platformunda yer alıyor. Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix’te Emekli Ajan filmi vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Netflix platformunda bulunan Emekli Ajan filmi konusu ve yorumları belli oldu.

Şimdiye kadar oynadığı filmlerdeki başarılı rolleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir oyuncu olan Jean-Claude Van Damme, Netflix’te bulunan Emekli Ajan filminin başrolünü üstlenmektedir. Emekli Ajan filmi 30 Temmuz 2021 itibariyle Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. İlk izlenimlere bakacak olursak olumlu yorumlar aldı. İçerisindeki konu bakımından kendini izlettiren Emekli Ajan filmi, aksiyon ve komedi türünde bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Emekli Ajan filminin yönetmenliğini David Charhon üstlenmektedir. Filmde başrolü üstlenen Van Damme, askerlik ve ajanlık yapmaktadır. Emekli olmuştur. Ancak işler karışınca ona görev çıkar. Daha önce görevden atılmıştır. Bu kez terör örgütü onun oğlunu kaçırmıştır. O da oğlunu kurtarmak için kolları sıvar.

Emekli Ajan Filmi

Emekli Ajan filmi, normal bir Hollywood filminden uzak bir yapım olarak dikkat çekiyor. Van Damme gibi önemli bir oyuncunun eski filmlerine bakacak olursak aralarında dağlar kadar fark var. Emekli Ajan filmi daha düşük bütçeli bir film olarak dikkat çekiyor.

Bu filmde aksiyonun yanında komedi de sizin hoşunuza gidebilir. Siz filmin akışına kendinizi bıraktığınızda zaten otomatik olarak keyif alacaksınız. Hem oyuncu kadrosu, hem türü hem de nefes kesen hikayesiyle sizi ekrana kilitleyecektir.

Emekli Ajan Oyuncu Kadrosu

  • Jean-Claude Van Damme
  • Alban Ivanov
  • Samir Decazza
  • Assa Sylla
  • Eric Judor
  • Miou-Miou
  • Patrick Timsit
  • Valérie Kaprisky
  • Michel Crémadès

Son Güncelleme: 04.08.2021 01:43
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Anahtar Kelimeler:
Emekli AjanNetflix
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