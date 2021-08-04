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Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?

Netflix dijital içerik platformu, kullanıcılarına birçok türde dizi ve film sunarak eşsiz bir hizmet sağlıyor. Platform son zamanlarda artış gösteren belgesel filmlerini de kullanıcılarına sunmayı ihmal etmiyor. Platformda yer alan belgesel filmleri arasında yer alan Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filmiyse oldukça dikkat çekici. Peki, Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir? Cevabı haberimizde…

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:09
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
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Suç ve cinayet türlerinden bilim kurgu türüne, doğal animasyondan tarihi gelişmelere dek birçok içeriği belgesel kültürü olarak bir araya getiren Netflix platformu, Ağustos ayının başı itibari ile yeni projeleri de sunmaya başladı. Geçen ay yayınlanan John DeLoreon Otomotiv Efsanesi, Özel Şebeke Manuel Buendia gibi ilgi çekici filmler sonrasında Ağustos ayının bu ilk günlerinde yayınlanacak olan belgesel serileri arasında yer alan Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filmi enteresan konusu ile oldukça dikkat çekici olmayı başardı.

Geçtiğimiz birkaç senenin en çok izlenen dizileri arasında yer alan How To Sell Drugs Online (Fast)’in ilham kaynağı olan hikaye; uyuşturucu, milyon Eurolar gibi unsurları ön plana çıkartıyor olsa da filmin en önemli özelliği başka bir noktaya değinmesidir.

Uyuşturucuyla baron kelimelerinden söz edildiğinde akıllara ilk gelen kriterler genel olarak karteller, korumalar ve düşmanlar oluyor. Hem diziler hem de günlük haberlerin gösterdiği gibi, uyuşturucuyla baron kelimelerinin karşılığı genel olarak esrarengiz kişiler, pahalı evler ve zengin hayatlardır. Bundan dolayı belgesel formatındaki film en başından itibaren enteresan kavramına layık oluyor. Bunun nedeni ise söz konusu uyuşturucu baronunun ardında orduların, silahların ve korumaların olmamasıdır. Daha 19 yaşında olan ve kendi baronunu kendi evindeki bilgisayar ile yürüten bir genç bulunuyor. Bu gencin ismi ise Maximilian Schmidt’tir.

Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin yorumu

Belgesel formatındaki filmin baş karakteri Maximilian Schmidt’tir. Kendi yaşıtları gibi okul ve gelecek kaygısı olmayan, bazı web sitelerinin yardımı ile uyuşturucuyla yakın ilişki kurmaya başlayan genç bir çocuk. Gelişen ve yenilenen dünyanın dinamiklerinin karşısında çıkış yolu bulmaya çalışan bu genç çocuğun yolu birçok uyuşturucu noktasıyla kesişir ve bundan sonra geri dönülmez bir yolculuğa başlamış olur. Tedarik etmeden dağıtım işine, pazarlama işinden işlerin büyütülmesine dek çetin bir mücadeleye başlar. Yaptığı işte tek başına olması dışında gün geçtikçe artış gösteren tehditler ile tehlikeler de vardır. Aylar sonra polisler kendisini yakalasa da Shiny Flakes adlı lakabıyla senelerce Almanya’nın en büyük siber suç vakaları arasında olacak ve adını duyuracaktır.

Filmin gerek hikayesi gerek ise içeriği oldukça iddialı ve görselleri de sıra dışı. Zaten etkileyicilik açısından zirvede olan içerik Netlfilix platformu sayesinde daha da etkileyici olmuş. Bunun nedeni ise filmin baş karakterini oynayan Maximilian Schmidt’tir. Bazı dış ses ile konukların anlatımları dışında şimdilerde hapishanede yatmakta olan bu gencin gerçekteki görüntüleri ile aylar içinde uyuşturucu baronu olmayı nasıl başardığı ispatlanıyor. Belgesel formatındaki filmin dengesi oldukça iyi, hikayesi sürükleyici ve aynı zamanda da esrarengiz. Özellikle gerçek hayat hikayelerine ilgisi olanlar tarafından kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film.

Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filmi fragmanı



Son Güncelleme: 04.08.2021 00:09
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