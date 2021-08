Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu

Netflix’de yer alan içerikler arasında boy gösteren Sevgilimden Son Mektup filmi ile alakalı merak edilenlere yazımızda yer verdik. Filme ilişkin spoiler vermeden sizlere bir inceleme yazısı hazırladık. Filmin konusu, teması ve oyuncuları ile alakalı bilgi verdiğimiz bu yazıda sizlere spoiler vermeden bilgilendirme yaptık. İşte filme ilişkin detaylar…

Orijinal adı The Last Letter from Your Lover olan “Sevgilimden Son Mektup” filmi oldukça güçlü bir giriş ile geldi. Yaz aylarında romantik dizi ve film içerikleri ile vakit geçiren izleyiciler bu film ile daha farklı bir yolculuğa çıkacaklar.

Filmin ana teması aşk ve romantizm olsa da hikayenin merkezinde yer alan 1960’lı yıllar oldukça güzel ve olumlu görüntülerle karşımıza çıkıyor. Film, izleyiciyi eski dönemlerin antik görselleri ile baş başa bırakırken modayı takip eden erkeklerden kadınlara pek çok başarılı unsurla karşımıza çıkıyor.

Sevgilimden Son Mektup film yorumu

Sevgilimden Son mektup adlı film Jojo Moyes’in aynı adlı romanından uyarlanarak ekranlara taşınmıştır. Filmi beyaz perdeye taşıyan isim ise Ağustosine Frizzell’dir. Filmde çok ayrı dünyaların farklı insanları anlatılmaktadır. Filmde izleyicilerin ilk odaklandığı isim ise İngiltere’de yaşayan Ellie adlı gazeteci kadındır.

Filmde karakterlerin yoğun ilişkilerinin yanında iş dünyasındaki yoğunlukları da ele alınmaktadır. Öyle ki makale yazmak için arşive giden ve saatlerini günlerini orada geçirmeye neden bir araştırma yapılmaktadır. Bu esnada ise 1960’lı yıllardan kalma ve “yasak aşk” olarak görülen iki kişi arasında geçen mektuplar bulunur. Ellie, 1960’lı yıllarda yaşayan Jennifer ve Anthony’nin gizli aşkını gün yüzüne çıkarır. Bu esnada Ellie’nin ise arşivde çalışan ROry adlı gençle arasında bir yakınlaşma olmaktadır. Anlayacağınız üzere filmde farklı dönemlerde yaşanan aşklara değinilmektedir. Bu filmin merkezinde aşk bulunmaktadır.

Bu yapım, son zamanlarda izleyeceğiniz en romantik ve enteresan temalı bir film. Farklı zamanlarda farklı insanlar arasında yaşanan iki ayrı aşk hikayesi sizleri bekliyor. İki farklı aşk hikayesini izleyici ile buluşturan bu yapım oldukça derinlikli sahneleri ve diyalogları olan ve seveceğiniz bir film. Eski zamanlı Hollywood filmlerini anımsatmasıyla da oldukça dikkat çekici.

Filmin kadrosu

Shailene Woodley – Jennifer Stirling

Felicity Jones – Ellie

Emma Appleton – Hannah

Joe Alwyn – Laurence

Callum Tuner – Anthony

Ben Cross – Yaşlı Anthony

Diana Kent – Yaşlı Jennifer

Vilhelm Blomgren – Rob

Ann Ogbomo – Janet

Alfredo Tavares – Charlie

Sevgilimden Son Mektup filmi ile alakalı vereceğimiz bilgiler bu kadar. İyi seyirler dileriz.