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Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?

Televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. 'Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:09
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?
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Olmaz Oluversin Gari filmi televizyonda ilk kez FOX TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Filminyönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken senaryoyı Cüneyt İnan yazdı. Filmin başrollerinde Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk rol alıyor.

Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne?

Derya ve Güney’in evlenmeleri, Aliş ve Seda’yı oldukça etkilemiştir. Ahmet ise Seda’nın yalnızca ona kalmasına içten içe mutlu olur. Salih hâlâ Sadri’yi ikna etmek için uğraşmayı sürdürür. Otelden ayrılarak kendisine köyden bir ev kiralar. Ruhi ise iyice ondan uzaklaşır ve Seda’nın adamı haline gelir. Derya’nın kafası oldukça karışıktır. Babasının videosunu sakin bir kafayla tekrar izlemek ister ancak video yalnızca Seda’da vardır. Güney ile videoyu Seda’dan almak için planlar yaparlar. Ahmet, sokakta Ayşe ile Aliş’in el ele tutuştuklarını görür. Ayşe ile konuşarak Alişi döveceğini söyler. Alişi alıp kazı alanına doğru götürür. O esnada kazı alanında Şişman, definecilerin kazdıkları çukura düşer. Ayşe, abisi Alişe zarar vermesin diye jandarmayı çağırır. Jandarma kazı alanına gelir çukurda Şişman’ı çıkartırken tarihi eserleri görürler. Artık kazı alanıda sit alanı olur. Bu durum Sadri ve Salih’i derinden üzer. Kazı alanının sit alanı olacağını haberini alan Muhtar Sadri köylüden ve özellikle Fahri’den saklar. Sonrasında köylülere Salih’in abisi Nihat’ı öldürdüğünü söyleyince köylüler sakinleşir ve saklanmasına gerek kalmaz. Köylüler Sadri’ye destek verir. Salih ise Sadri’nin arazisinde otel yapılmasın diye adamları tarafından sahte tarihi eserleri araziye götürür ve araziden tarihi eser çıktı diye haberi yetkililere yayar. Derya, Güney, Aliş ve Şişman bir plan yaparak Seda’nın telefonunu alırlar. Derya telefondan videoyu kendisine gönderir. Video ortaya çıktıktan sonra Jandarma gelip Salih’i kelepçeleyerek tutuklar. Derya, videoyu izlemesinin ardından oldukça kötü olur. O esnada Sadri’nin arazisinde çıkan heykelleri bildirmek için yetkili arkeologlar Sadri’nin evine gelir ve haber verirler. Sadri sinirden kalp krizi geçirir ve ambulans gelir. Bütün olayları öğrenen Derya, Güney’e boşanmak istediğini söyler.

Olmaz Oluversin Gari filminin oyuncu kadrosu

-Birand Tunca

-Aslıhan Malbora

-Tuğba Melis Türk

-Halil İbrahim Kurum

-Selahattin Taşdöğen

-Ali Rıza Tanyeli

-Kıvanç Baran Aslan


Son Güncelleme: 04.08.2021 00:09
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Olmaz Oluversin Gari KonusuOlmaz Oluversin GariFox TvOlmaz Oluversin Gari Oyuncuları
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