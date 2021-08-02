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Onur Bay ,Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Onur Bay, yaşanan ayrılıkla ilgili açıklama yaptı

Arka Sokaklar dizisi en uzun soluklu dizi olarak bilinmektedir. Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda bazı isimler olmayacak. Bu isimlerden biri Onur Bay oldu. Onur Bay'ın diziden neden ayrıldığı merak edilmektedir. Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Bu haberimizde Onur Bay'ın diziden neden ayrıldığını sizler için derledik. İşte Onur Bay'dan dizide yaşanan ayrılık ile ilgili açıklama...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
Onur Bay ,Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Onur Bay, yaşanan ayrılıkla ilgili açıklama yaptı
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Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duyurmuştu. Dizinin izleyenleri Onur Bay’ın neden diziden ayrıldığını merak etmektedir.  Onur Bay, yaşanan ayrılık ile ilgili açıklamada bulundu. Onur Bay neden diziden ayrıldı?

Onur Bay’dan ayrılık açıklaması

Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasına ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu. Bay, yeni projelerde kendini göstermek istediğini, bundan dolayı diziden ayrıldığını ve yeni dizi ve filmlerde rol almak istediğini dile getirdi.Yeni projeler için çok heyecanlı olduğunu açıkladı. Arka Sokaklar dizisinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıklayan Bay, bu konuda herhangi bir baskı görmediğini ifade etti. 15 sene boyunca aynı dizide rol alan oyuncu, başka yapımlarda pek yer alamadı. Diziden ayrılması ile artık yeni yapımlarda yer alması bekleniyor. Dizide yer alan Yüsra Geyik de aynı sebepten dolayı diziden ayrılmıştı.

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:51
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