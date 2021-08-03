Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. Yayınlandığı dönem çok beğenilen ve son dönemin en başarılı yerli yapımlarından biri olarak görülen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi, Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları kim merak ediliyor.

Filmin senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstlenirken, filmin başrolünde de yer alıyor. Filmde usta oyuncunun yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimler yer alıyor.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu

Asım Noyan ve çetesi yeni maceraların ardından gitmektedir. İstanbul’da organize işler devam ederken, Asım Noyan yıllardır görüşmediği kızının kendisinden yardım istemesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Nazlı babasına çok yakın olmasa da zaman içinde onunla vakit geçirir ve ona yaklaşır. Ancak Asım Noyan ve çetesi bir sazan sarmalının içindedir.

Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Ata Demirer

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi?

2019 yılında vizyona giren filmin çekimleri 1 sene sürdü. Filmin çekimleri İstanbul’un ünlü semtleri Moda, Üsküdar ve Galata’da gerçekleşti.