İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Rahmi Özkan'dan ölüm haberlerine yanıt! Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Rahmi Özkan'ın öldüğüne dair haberler yayıldı. Bunun üzerine Müge Anlı konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yapım şirketinden gelen açıklama asılsız iddialara cevap niteliğindeydi. İşte konuya ilişkin detaylar...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:40
Rahmi Özkan'dan ölüm haberlerine yanıt! Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması!
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı İle Tatlı Sert’te önemli bir yere sahip olan Rahmi Özkan’a dair geçtiğimiz günlerde ölüm haberleri yayılmıştı. Rahmi Özkan’a ulaşılamayınca ortaya bazı iddialar atıldı. Bunların üzerine yapım şirketi konuya el atarak açıklama yaptı. Mavi Klaket, sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi.

Rahmi Özkan yaşıyor!

Yapılan açıklamalarda Rahmi Özkan’ın yaşadığı ve ölüm haberlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Mavi Klaket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu haberlerin asılsız olduğunu ve bunu yapanlara karşılık verileceğini paylaştı. Programın sunucusu Müge Anlı ise aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Anlı, bu tarz haberlerin rahatsız edici olduğunu dile getirdi.

Müge Anlı yeni sezonda devam edecek!

Müge Anlı yeni sezonda da izleyici karşısında olacak. Anlı’nın programında önemli bir yeri olan Rahmi Özkan’da yeni sezonda aynı yerinde olacak. Rahmi Özkan’ın herhangi bir sağlık problemi olmadığı düşünülüyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu tarz asılsız haberleri eleştiriyor.   


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MügeanlıRahmiÖzkanölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?

Popüler Haberler

Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.