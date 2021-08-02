Rahmi Özkan'dan ölüm haberlerine yanıt! Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı İle Tatlı Sert’te önemli bir yere sahip olan Rahmi Özkan’a dair geçtiğimiz günlerde ölüm haberleri yayılmıştı. Rahmi Özkan’a ulaşılamayınca ortaya bazı iddialar atıldı. Bunların üzerine yapım şirketi konuya el atarak açıklama yaptı. Mavi Klaket, sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi.
Rahmi Özkan yaşıyor!
Müge Anlı yeni sezonda devam edecek!
Müge Anlı yeni sezonda da izleyici karşısında olacak. Anlı’nın programında önemli bir yeri olan Rahmi Özkan’da yeni sezonda aynı yerinde olacak. Rahmi Özkan’ın herhangi bir sağlık problemi olmadığı düşünülüyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu tarz asılsız haberleri eleştiriyor.
Son Güncelleme: 02.08.2021 21:40