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Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?

Seksenler dizisi TRT 1'in en sevilen aile dizilerinden biridir. Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer alan dizinin nerede çekildiği merak edilmektedir. Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır? Bu haberimizde Seksenler dizisinin çekimlerinin nerede çekildiğini sizler için derledik. İşte Seksenler dizisinin çekim yerleri...

04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:42
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
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TRT 1’in en sevilen dizilerinden biri olan Seksenler dizisi, yeni sezonda oldukça dikkat çekmektedir. Seksenler dizisinin nerede çekildiği merak edilmektedir. Seksenler dizisi nerede çekiliyor?

Seksenler dizisi

Seksenler dizisi 2012 yılından itibaren TRT 1 ekranında seyircilerle buluşmaktadır. Seksenler dizisi her sezonuyla damga vurmaktadır. 80’li yıllarda geçen hikayeleri günümüze aktaran dizi, 2017 yılında final yapmıştı. 2019 yılında tekrar yayın hayatına başlayan dizisi, halen büyük bir izleyici kitlesine sahiptir.

Seksenler dizisinin yönetmenliğini Bora Tekay, senaristliğini ise Birol Güven, Murat Aras, Eray Yasin Işık ve Deniz Gök üstlenmektedir. Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda ise;

Özlem Türkad

Şoray Uzun

İlker Ayrık

Ayşe Tolga

Ceyhun Fersoy

Berat Yenilmez

Dizinin anlatıcı rolünü ise Şoray Uzun yapmaktadır. Rasim Öztekin de dizinin kadrosunda bulunuyordu. Usta oyuncu 8 Mart 2021 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Seksenler nerede çekilmektedir?

Dizinin tekrar bölümleri Perşembe akşamları yayınlanmaktadır. Dizi, İstanbul Bahçelievler ve Kartal ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin stüdyo çekimleri Kocaeli Darıca’da olan Mont yapım şirketinin film platformlarında yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 04.08.2021 01:42
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