Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi

Yeşilçam, sadece kendi dönemine değil, günümüze de damga vurmaya devam ediyor. Nostalji ve eğlence denince akla gelen ilk filmlerden olan Yeşilçam filmleri, defalarca izlenmesine rağmen hiç sıkılmadan izlenebiliyor. Peki Yeşilçam filmleri arasında öne çıkanlar hangileri? İşte en iyi 13 Yeşilçam filmi:

- Mavi Boncuk (1974) – IMDB: 7,9

- Sakar Şakir (1977) – IMDB: 8,1

- Şekerpare (1983) – IMDB: 8,1

- Çiçek Abbas (1982) – IMDB: 8,2

- Köyden İndim Şehre (1974) – IMDB: 8,4

- Kibar Feyzo (1978) – IMDB: 8,7

- Gülen Gözler (1977) – IMDB: 8,6

- Neşeli Günler (1978) – IMDB: 8,8

- Züğürt Ağa (1985) – IMDB: 8,8

- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) – IMDB: 9,0

- Süt Kardeşler (1976) – IMDB: 9,0

- Tosun Paşa (1976) – IMDB: 9,1

- Hababam Sınıfı (1975) – IMDB: 9,4

Mavi Boncuk

Ünlü şarkıcı Emel Sayın’ı gazinoda izlemek isteyen 5’li bir grup gazino patronunun kendilerini hor görmesi sebebiyle ondan intikam almak için Emel Sayın’ı kaçırır ve sonrasında komik ve anlamlı olaylar yaşanacaktır. Filmin başrollerinde Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Halit Akçatepe ve Metin Akpınar yer almaktadır.

Sakar Şakir

Belki de Kemal Sunal’ın oynadığı en iyi üç film arasında yer alan Sakar Şakir’de amcasından kalan mirası almak için İstanbul’a gelen Şakir, kendisini ortadan kaldırmak için çeşitli planlar kuran akrabalarının planlarını bozdu. Filmde Kemal Sunal başrolde yer aldı.

Şekerpare

Galata’yı harca bağlayan Ziver ve Hurşit’in yanına bekçi olarak gönderilmiş olan Cumali’nin dürüst ve saf hali onu birbirinden komik maceralara sokacaktır. Filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu yer aldı.

Çiçek Abbas

Ünlü laf atışmasının olduğu Çiçek Abbas filmi bir minibüs sahibi olmak isteyen Abbas’ın Şakir’e olan sürtüşmesi anlatılıyor. Komedi filminin başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda bulunuyor.

Köyden İndim Şehre

Kayseri’de yaşayan 4 öz kardeşin bir define haritası bulmasıyla beraber İstanbul’a olan komik macerası filmin konusunu oluşturuyor. Zeki Alasya, Kemal Sunal, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe filmin başrollerini oluşturuyor.

Kibar Feyzo

Askerden dönen Feyzo, sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek ister fakat başlık parası bulamadığı için Gülo’nun babasından olumsuz yanıt alır. Bundan sonra ise para bulmak için İstanbul’a çalışmaya gelen Feyzo, komik maceralara atılacaktır. Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit ve Erdal Özyağcılar filmde yol aldı.

Gülen Gözler

Aile kavramının en iyi anlatıldığı filmler arasında yer alan Gülen Gözler’in başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Ayşen Gruda ve Itır Esen rol aldı.

Neşeli Günler

Turşu işiyle uğraşan iki eşin ve 6 çocuğunun yaşanan boşanma sonucunda birbirinden ayrılması sonucunda yaşadıkları Neşeli Günler’in hikayesini oluşturuyor. Filmin oyuncuları arasında Münir Özkul, Oya Aydoğan, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimler bulunuyor.

Züğürt Ağa

Züğürt Ağa’da babasını kaybeden bir köy ağasının İstanbul’a gelmesi ve sonrasında yaşadığı komik anlar anlatılıyor. Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Nilgün Nazlı filmin başrolleri.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Hababam Sınıfı efsanesinin ikinci filminde Mahmut Hoca’yı mezun olduklarına inandırarak kandıran Hababam Sınıfı’nın yalanın anlaşılması ile beraber Çamlıca Lisesi’ndeki yeni maceraları izleyenlerin karşısına çıkıyor.

Süt Kardeşler

Osmanlı döneminde asker olan Şaban ve Ramazan’ın terhis olmasıyla beraber İstanbul’daki konağa gitmeleri ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Süt Kardeşler’in başrolünde Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Hale Soygazi yer alıyor.

Tosun Paşa

Efsanevi Tellioğulları ve Seferoğulları çekişmesini anlatan Tosun Paşa filminin başrollerinde Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar yer almakta.

Hababam Sınıfı

Özel Çamlıca Lisesi’nde ailelerinin parasıyla senelerini geçiren ve bir türlü mezun olamayan 12. Sınıf öğrencilerinin maceraları filme konu oluyor. Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe bu keyifli yapımda bizlere eşlik ediyor.