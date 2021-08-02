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Teşkilat dizisine Kurtlar Vadisi'nden oyuncu geçişi Memati Teşkilat'ta mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’a yeni sezonda katılacak ünlü isimler merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan isimlerin Teşkilat’a katılacağı iddia edilirken kimlerin olacağı da araştırma konusu oldu. Gürkan Uygun’un dizide yer alacağı bekleniyor. Konu hakkında detaylar haberimizde

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:03
Teşkilat dizisine Kurtlar Vadisi'nden oyuncu geçişi Memati Teşkilat'ta mı?
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Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Teşkilat dizisi reyting rekorları kırarak beğenileri topladı. Ele alınan konu herkesi ekranlara bağlamayı başardı. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümlerinde oyuncu eklemeleri yapılacağı duyuruldu. Diziye katılacak oyuncular merak konusu olurken bunun yanı sıra diziden ayrılan isimlerde belirlendi.

Geçtiğimiz yıllarda uzun soluklu olan Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Memati ve Kara karakterleri Teşkilat dizisine geçiş yaptığı söylendi. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun konu hakkında açıklama yapmasa da iddialar devam etmektedir. Yeni gelecek oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı da merak konusu oldu.

Polat Alemdar oynayacak mı?

Son günlerde gündem de yer alan haberlerden olan Polat Alemdar, Teşkilat dizisinde yer alacak mı soruları artmaya devam ediyor. Bunun üzerine resmi açıklama gelmemesi de ihtimalleri düşürdü. Yeni sezonda kimlerin olacağı sabırsızlıkla beklenirken iddialarında arkası kesilmiyor.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:03
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Teşkilat Dizisinden AyrılanlarTeşkilat Dizisi Yeni Kadrosu
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