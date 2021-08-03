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Üç Kuruş dizisine Çukur dizisinden bomba transferler! İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları

Üç Kuruş dizisinin yayın tarihinin açıklanması beklenirken, dizinin oyuncu kadrosu da araştırılmaya başlandı. Birçok başarılı ismin kadrosunda yer alacağı dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin yaşanan yeni gelişmeler haberimizde…

03 Ağustos 2021 Salı 16:37
Üç Kuruş dizisine Çukur dizisinden bomba transferler! İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları
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Show TV, fenomen dizisi Çukur’un finali sonrasında yeni dizisi Üç Kuruş’un hazırlıklarına başladı. Yeni dizi Üç Kuruş’un konusu şuan için bilinmiyor, fakat Çukur kadrosunda yer alan oyuncuların bu dizide yer alacağı iddia ediliyor. Son olarak Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu ve Taner Ölmez’in dizinin kadrosunda yer alacakları ortaya çıkmıştı. Bu isimlerin ardından diziye Çukur dizisinden bomba bir transfer yapıldığı açıklandı.

Çukur’un Aliço’su Üç Kuruş dizisinde!

Çukur dizisinden Üç Kuruş dizisine katılan bir diğer karakter Aliço karakteri oldu. Çukur dizisinde oldukça beğenilen Aliço karakteri yeni diziyle sevenleriyle buluşacak.

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?

Dizinin yayın tarihine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Ancak çekimlerinin ilerleyen haftalarda başlaması bekleniyor. Büyük ihtimalle Eylül ayı gibi yeni dizi ekranlarda olur.


Son Güncelleme: 03.08.2021 16:37
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üç Kuruş Dizisi Oyuncularıüç Kuruş Dizisi
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