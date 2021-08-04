Zuhal Topal'ın Fox TV macerası sona erdi: Ünlü sunucu yeni bir kanalla anlaşma yaptı!

Zuhal Topal bir süredir Fox TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programının sunuculuğunu yapıyordu. Zuhal Topal’la Sofrada programı gündüz kuşağının en sevilen programlardan biri olmayı başarmıştı. Gelin ve kaynananın beraber yarıştığı bu program oldukça konuşuldu. Ancak daha sonra program kaldırıldı. Zuhal Topal, program sonrasında kanalla anlaşamayınca ayrılma kararı aldı. Sevilen sunucu şimdi yeni programla ekran karşısına geçecek. Peki Zuhal Topal’ın yeni programı ne olacak?
Zuhal Topal neden ayrıldı?
Zuhal Topal ATV’ye katıldı
Fox TV’den ayrıldıktan kısa süre sonra yeni görüşmelere başlayan Zuhal Topal, ATV ile anlaştı. Başarılı sunucunun hangi programı sunacağı merak konusu oldu. Şu an kesin bir bilgi olmasa da eğlenceli bir formatla ekran karşısına geleceği tahmin ediliyor.