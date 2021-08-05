Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu geliyor!

Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele son hızıyla devam ederken aşılama uygulamalarının hızı vaka sayılarını düşürmeye fayda sağlamadı. Son günlerde artış gösteren vaka sayıları 30 binlere dayanırken bu artış uzmanlar tarafından endişeyle karşılandı.

Salgınla mücadelede aşılamanın çok önemli bir rol olduğunu her fırsatta dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada görülen yavaşlamayla ilgili vatandaşlara sürekli çağrılarını yineledi. Türkiye'de 'Aşısız vatandaşlara karşı kısıtlama gelecek mi?' sorusuyla kamuoyunda bir tartışma başlarken bu sorunun yanıtı Bakan Koca'nın yaptığı bir açıklamayla yanıt buldu.

Hükümetin aşı konusunda bir zorunluluk göstermediğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, vatandaşların ikna edilerek kendilerinde aşı tereddütünü kaldırmak istediklerini söyledi ve vatandaşları bu konuda bilgilendirerek bu durumu aşabileceklerini ifade etti. Zorlayıcı bir tedbir olması kanaatinde olmadığını dile getiren Bakan Koca, PCR testi ile ilgili çok yakında yeni bir karar alınabileceklerine dikkat çekerek toplumda kalabalık olduğu değerlendirilen bazı yerlerde PCR testi istenebileceğini ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasında dünya genelinde de uygulandığı şekilde vatandaşları korumak adına uçakta, otobüste ve sinema salonları gibi kapalı alanlarda aşı olan kişinin yanında oturacak olan kişiden virüs taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi istenebileceğini söyledi.