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Galatasaray’da Erik Sviatchenko atağı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da stoper arayışları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in istediği doğrultusunda yönetim stoper için harekete geçti. Sarı kırmızılı yönetim Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko’yu gündemine aldı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:20
Galatasaray’da Erik Sviatchenko atağı
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Yeni sezon öncesinde eksiklerini gidermeye çalışan Galatasaray’da yabancı stoper arayışları devam ediyor. Tanganfa, Ahmedhodzic ve Bazoer gibi isimleri gündemine alan sarı kırmızılılar son olarak Danimarkalı stoper Sviatchenko’yu gündemine aldı.

Midtjylland forması giyen 29 yaşındaki oyuncu daha önce Trabzonspor’un da gündemine gelmişti. Galatasaray scout ekibinin sunduğu oyuncu Terim’in de onayını aldı. Sarı kırmızılı yönetim tecrübeli stoper için kulübüyle görüşmelere başladı.


Son Güncelleme: 05.08.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Erik SviatchenkoGalatasaray
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