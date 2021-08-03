Lille, Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Burak Yılmaz PSG karşısında şov yaptı

Fransa Süper Kupa finalinde lig şampiyonu, Fransa Kupası sahibiile karşılaştı. Karşılaşmayı Lille 1-0 kazanmayı başardı. Maça ilk 11’de başlayan milli oyuncutakımını adına atılan tek golün asistini yapmayı başardı. Burak Yılmaz’ın maç içindeki performansı da geceye damgasını vurdu. Öte yandan Yusuf Yazıcı maça 78’inci dakikada dahil olurken, cezalı olan Zeki Çelik karşılaşmada forma giyemedi.

Lille bu sonuçla tarihinde ilk kez Süper Kupa kazanmış oldu. PSG ise son 7 sezonda üst üste kazandığı Süper Kupa serisine son verdi.