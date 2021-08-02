Google,IOS kullanıcılarının Android sistemine geçmesini kolaylaştıracak

Google, Ios’tan Android’e geçecek kişiler için daha kolay bir uygulama kullanmayı planlamaktadır.Bu uygulamayla ne amaçlanmaktadır?
Google’dan Android hamlesi
Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla iki cihaz arasında veri aktaran iOS için Android'e Geç uygulamasına atıfta bulunan Google Veri Kurtarma Aracı'nda bazı değişiklikler bulundu. Android'e geçmek aynı zamanda birçok kişi için kabul edilemez bir kayıp olan iMessage'ı kaybetmek anlamına da geliyor.Şu anda Apple App Store'da "Android'e geçiş" uygulaması yok ama belki dikkat etmekte fayda var.
Son Güncelleme: 02.08.2021 21:56