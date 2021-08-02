Google,IOS kullanıcılarının Android sistemine geçmesini kolaylaştıracak

Google, Ios’tan Android’e geçecek kişiler için daha kolay bir uygulama kullanmayı planlamaktadır.Bu uygulamayla ne amaçlanmaktadır?

Google’dan Android hamlesi

Son olarak Google,'tan Android'e geçmek isteyen kullanıcılar için benzer araçları kullanmayı planlıyor. Bu mümkün gözükmektedir , fakat ekosistemde ne kadar derinde olursanız, bu adım çok fazla zaman, çaba ve para harcamadan geçiş yapmak o kadar zor olacak ve belirli özellikleri asla doğru bir şekilde kopyalayamayacaksınız. Google Drive'a aktarmanız ve hepsini yeni Android akıllı telefonunuza geri indirmeniz gerekiyor. İndirilir , fakat uygulamalar gibi şeylere sorunsuz geçiş yapamazsınız.

Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla iki cihaz arasında veri aktaran iOS için Android'e Geç uygulamasına atıfta bulunan Google Veri Kurtarma Aracı'nda bazı değişiklikler bulundu. Android'e geçmek aynı zamanda birçok kişi için kabul edilemez bir kayıp olan iMessage'ı kaybetmek anlamına da geliyor.Şu anda Apple App Store'da "Android'e geçiş" uygulaması yok ama belki dikkat etmekte fayda var.