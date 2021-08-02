İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Google,IOS kullanıcılarının Android sistemine geçmesini kolaylaştıracak

Google, Ios'tan Android sistemine geçecek kişilere kolaylık sağlayacak bir uygulama üzerinde durmaktadır. Google, Ios kullanıcıları için ne kolaylık sağlayacak? Bu haberimizde Google'dan Ios kullanıcıları için Android sistemine geçişi kolaylaştıracak uygulamanın detaylarını sizler için derledik. İşte Google'dan Android'e geçişi kolaylaştıracak uygulama detayları...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:56
Google,IOS kullanıcılarının Android sistemine geçmesini kolaylaştıracak
Takip Et:

Google, Ios’tan Android’e geçecek kişiler için daha kolay bir uygulama kullanmayı planlamaktadır.Bu uygulamayla ne amaçlanmaktadır?

Google’dan Android hamlesi

Son olarak Google, iOS'tan Android'e geçmek isteyen kullanıcılar için benzer araçları kullanmayı planlıyor. Bu mümkün gözükmektedir , fakat  ekosistemde ne kadar derinde olursanız, bu adım çok fazla zaman, çaba ve para harcamadan geçiş yapmak o kadar zor olacak ve belirli özellikleri asla doğru bir şekilde kopyalayamayacaksınız. Google Drive'a aktarmanız ve hepsini yeni Android akıllı telefonunuza geri indirmeniz gerekiyor. İndirilir , fakat uygulamalar gibi şeylere sorunsuz geçiş yapamazsınız.

 Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla iki cihaz arasında veri aktaran iOS için Android'e Geç uygulamasına atıfta bulunan Google Veri Kurtarma Aracı'nda bazı değişiklikler bulundu. Android'e geçmek aynı zamanda birçok kişi için kabul edilemez bir kayıp olan iMessage'ı kaybetmek anlamına da geliyor.Şu anda Apple App Store'da "Android'e geçiş" uygulaması yok ama belki dikkat etmekte fayda var.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IOSAndroidGoogledan Androide Geçişi Kolaylaştıracak Uygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?

Popüler Haberler

Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir, ne kadar sürede çıkar? 2021
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Eylül 2021 burç yorumları
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.