TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?

Son zamanlarda büyük ilgi gören TikTok, kullanıcıların canlı yayın açtığı ve anlık videolar paylaştığı bir uygulama. TikTok üzerinden canlı yayın açılmasının nedenlerinden en önemlisi para kazanmaktır.

TikTok canlı yayın nedir?

TikTok’ta canlı yayın, kullanıcıların canlı olarak takipçileri ile görüşebildiği bir özelliktir. TikTok kullanıcıları, anlık video ve canlı yayınlarla takipçilerini arttırarak popüler olmayı hedefler ve buradan kazanç sağlar.

TikTok canlı yayın açmak için Tik Tok Live uygulamasını kullanmak gerekir. Böylelikle sınırsız süreli canlı yayın açılabilir. Açılan canlı yayınlar ile para kazanmak mümkündür.

TikTok’ta canlı yayın nasıl açılır?

TikTok’ta canlı yayın açmak istiyorsanız öncelikle uygulamayı indirip kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Uygulamaya girdikten sonra profil kısmına gelerek profilin altında yer alan + işaretine tıklayın. Ardından açılan sayfada “canlı yayın” seçeneğine tıklayarak canlı yayını açabilirsiniz. Canlı yayın kısmına bastıktan sonra açılan yayın ile ilgili bir kutucuk çıkar. Bu kutucuğa canlı yayının içeriği ile ilgili bilgi girilir. Bilgiyi yazdıktan sonra “Canlı yayına geç” seçeneğine tıklayarak yayınınızı başlatabilirsiniz.

TikTok canlı yayın şartları

TikTok’ta canlı yayın açmak istiyorsanız belli şartları yerine getirmeniz gerekir. Şartlara uygun olan kullanıcılar canlı yayını açabilir. İşte canlı yayın açmak için gerekenler:

Canlı yayını açmak isteyen kullanıcıların en az 1000 takipçisi olmalıdır ve 16 yaşından büyük olmalıdır. 1000 takipçisi olsa da 16 yaşından küçük ise canlı yayın açamaz.

Canlı yayın açmak isteyen TikTok kullanıcılarının hediye alabilmesi için takipçilerinin 18 yaşından büyük olması gerekir.

Bu koşullara uygun olan kişilerin video kaydetme ekranı üzerinden canlı yayın butonu aktif hale gelir.

Canlı yayın açmak ücretli mi?

TikTok’ta canlı yayın açmak isteyen kullanıcıların merak ettiği konulardan biri de canlı yayınların ücretli olup olmadığıdır. TikTok kullanıcıları belirtilen şartları sağladığında istediği zaman sınırsız olarak canlı yayın açabilir. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmez. Kullanıcılar canlı yayınlar yaparak kazanç sağlayabilir.

