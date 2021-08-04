İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım platformlarından biri de TikTok. TikTok kullanıcıları bu uygulamadan sıklıkla canlı yayın açmaktadır. Canlı yayın açmak isteyen fakat canlı yayının nasıl açacağını bilmeyen birçok kullanıcı TikTok’ta nasıl canlı yayın açılacağını merak ediyor. TikTok’ta canlı yayın açmak için yapmanız gerekenlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

04 Ağustos 2021 Çarşamba 02:08
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Takip Et:

Son zamanlarda büyük ilgi gören TikTok, kullanıcıların canlı yayın açtığı ve anlık videolar paylaştığı bir uygulama. TikTok üzerinden canlı yayın açılmasının nedenlerinden en önemlisi para kazanmaktır.

TikTok canlı yayın nedir?

TikTok’ta canlı yayın, kullanıcıların canlı olarak takipçileri ile görüşebildiği bir özelliktir. TikTok kullanıcıları, anlık video ve canlı yayınlarla takipçilerini arttırarak popüler olmayı hedefler ve buradan kazanç sağlar. 

TikTok canlı yayın açmak için Tik Tok Live uygulamasını  kullanmak gerekir. Böylelikle sınırsız süreli canlı yayın açılabilir. Açılan canlı yayınlar ile para kazanmak mümkündür.

TikTok’ta canlı yayın nasıl açılır?

TikTok’ta canlı yayın açmak istiyorsanız öncelikle uygulamayı indirip kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Uygulamaya girdikten sonra profil kısmına gelerek profilin altında yer alan + işaretine tıklayın. Ardından açılan sayfada “canlı yayın” seçeneğine tıklayarak canlı yayını açabilirsiniz. Canlı yayın kısmına bastıktan sonra açılan yayın ile ilgili bir kutucuk çıkar. Bu kutucuğa canlı yayının içeriği ile ilgili bilgi girilir. Bilgiyi yazdıktan sonra “Canlı yayına geç” seçeneğine tıklayarak yayınınızı başlatabilirsiniz.

TikTok canlı yayın şartları

TikTok’ta canlı yayın açmak istiyorsanız belli şartları yerine getirmeniz gerekir. Şartlara uygun olan kullanıcılar canlı yayını açabilir. İşte canlı yayın açmak için gerekenler:

Canlı yayını açmak isteyen kullanıcıların en az 1000 takipçisi olmalıdır ve 16 yaşından büyük olmalıdır. 1000 takipçisi olsa da 16 yaşından küçük ise canlı yayın açamaz. 

Canlı yayın açmak isteyen TikTok kullanıcılarının hediye alabilmesi için takipçilerinin 18 yaşından büyük olması gerekir. 

Bu koşullara uygun olan kişilerin video kaydetme ekranı üzerinden canlı yayın butonu aktif hale gelir. 

Canlı yayın açmak ücretli mi?

TikTok’ta canlı yayın açmak isteyen kullanıcıların merak ettiği konulardan biri de canlı yayınların ücretli olup olmadığıdır. TikTok kullanıcıları belirtilen şartları sağladığında istediği zaman sınırsız olarak canlı yayın açabilir. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmez. Kullanıcılar canlı yayınlar yaparak kazanç sağlayabilir.


Son Güncelleme: 04.08.2021 02:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TikTokta Canlı Yayın Nasıl Açılır?TikTok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?

Popüler Haberler

Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Haziran 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
2 Temmuz 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.