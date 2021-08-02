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Whatsapp hikayeleri (Story) artık gizlenebiliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, her geçen sitemine gün bir yenilik ekiyor. Alanında, mesajlaşmın yanı sıra görüntülü konuşmaya da yer veren uygulamada aynı zamanda hikaye paylaşma olanağı da bulunuyor. Uygulama yaptığı yeni güncelleme ile birlikte 24 süreli hikayeler için bir yeni özellik daha getirdi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:59
Whatsapp hikayeleri (Story) artık gizlenebiliyor!
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WhatsApp uygulamasıyla mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli konuşma imkanlarından yaralanan kullanıcılar, aynı zamanda arkadaş listesiyle fotoğraf paylaşma olanağını da rahatlıkla kullanabiliyor. İnstagram, Facebook ve Twitter'da da buluna hikaye paylaşma özelliğini de bünyesine getiren WhatsApp'ta paylaşılan hikayeler (story) 24 saat süre ile açık kalabiliyor.

1 milyardan fazla kullanıcısı olan uygulama her geçen gün kendini yenilerken kullanıcılarının istediği özellikleri sunmaya özen gösteriyor. WhatsApp'a gelen özelliklerden bir tanesi de Story gizleme özelliği oldu. Kullanıcı paylaştığı fotoğrafları veya videoları gizlemek istediği kişileri manuel olarak seçebiliyor. Bu işlemin yapılabilmesi içinde izlenecek yol çok basit..

Whatsapp'ta hikaye (story) nasıl gizlenir?

- Whatsapp uygulaması açılır,

- Ayarlar sekmesine tıklanır, 

- Buradan hesap penceresine giriş yapılır,

- Gizlilik ayarına giriş yapılarak durum tıklanır,

- Çıkan pencereden engellemek istediğini kişi yada kişiler seçilir.

Aynı adımların izlenerek bu kişilerin engelini de kaldırabilirsiniz.


Son Güncelleme: 02.08.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
StoryHiakyeWhatsAppHikaye Gizleme
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