Video yükleme ve izleme platformlarının en popüleri olan Youtube, pek çok kullanıcıya uygun müzik hizmeti sunuyor. Ancak sitedeki müziklerin hepsini alarak kullanmak mümkün olmuyor. Müziklerin birçoğu telif hakkı nedeniyle izinsiz olarak kullanıma kapalı. Bundan dolayı Youtube’dan müzik bularak kullanmayı isteyenlerin çoğu telifsiz müzikleri tercih ediyor.

Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi

Youtube’dan müzik kullanmayı isteyen birçok kişi bu müzikleri telifsiz olarak tercih etmek zorunda kalıyor. Telif hakkına gerek kalmadan kullanılacak müzik, video, kütüphane ve ses gibi seçenekler hiçbir sorun yaşanmadan kolaylıkla kullanılabiliyor.

Youtube’dan paylaşım yapan çoğu kanal, telifsiz video, müzik ve ses paylaşımı yapıyor. Bu türdeki paylaşım yapmakta olan kanallardan alınacak müzikler için hiçbir telif hakkı ödemek gerekmiyor. Bundan dolayı Youtube’dan müzik almayı isteyen kullanıcıların özellikle telif talebinde bulunmayan kanalları seçmeleri gerekiyor.

Youtube’dan telifsiz müzik bulmayı isteyenlerin Youtube Studio kullanmayı tercih etmeleri en mantıklı olanıdır. Youtube Studio’dan telif hakkı olmayan birçok video, müzik, ses ile arka plan bulmak oldukça kolaydır.

Youtube Studio ne?

Youtube Studio, içerik üretenler için gereken bütün etmenleri birlikte sunmakta olan bir platform. Youtube kanalını büyütmeyi, geniş bir kitleye ulaşmayı ve platformdan telif hakkı ödemeden videoyla müzik kullanmayı isteyen herkes için hazırlanmış olan bu platformdan çok sayıda telifsiz içerik bulunması mümkün.

Youtube Studio’da telifsiz müzik bulmak

Bu uygulamayı kullanmak için Youtube kullananların Yotube Studio’dan oturum açarak sol bölümde yer alan menüden kitaplığa giriş yapması yeter. Kütüphane içinde çeşit çeşit en beğenilen telifsiz müzikleri bulabiliyorsunuz.

Youtube Studio’ya giriş yapanlar menüden ücretsiz müzik seçeneğine giriş yaparak birçok telifsiz müziği birlikte görüntüleme şansı buluyorlar.

Aranılan özel bir müzik olduğunda sayfadaki arama çubuğu kısmına istenilen müziğin ismini yazıp kolaylıkla o müzik bulunabiliyor. Müzik aramak için parçanın ismi, sanatçını ismi, tarihi veya süresi gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçilmiş olan müziklerin yanlarında bulunan yıldız işaretine tıklanıldığında kişiler kaydetmiş oldukları müzikler ile diğer kayıtlı müziklerini yıldız işaretinin üstünden kolay bir şekilde birlikte görüntüleyebiliyor.

Youtube’de telif hakkı olan müzik kullanıldığında ne oluyor?

Youtube kullananların geneli, konuyla ilgili bilgileri olmadığından dolayı telif hakkı olan müzikleri kullanıyorlar. Böyle durumlarda yaşanabilecek kimi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar.

Youtube’da telif hakkı olan müzikler kullanıldığında paylaşılmış olan müziğin bulunduğu video Youtube tarafından yayından kaldırılabiliyor. Aynı zamanda telif hakkı uyarısının yapıldığı kullanıcının bu müziği izin almadan kullanması halinde videodan kazanacak olduğu ücreti müziğin asıl sahibine aktarılır.

Telif hakkı olan bir müzikten dolayı kazanılmış olan paranın kaybedilmemesi için özellikle telif hakkının bulunmadığı müzikleri tercih etmek gerekiyor. Bunun için kullanılacak en doğru adreste Youtube Studio oluyor.