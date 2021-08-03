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5 Ağustos 2021 A101'de satılacak aktüel ürünler kataloğu

A101 marketlerde her hafta aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden uygun fiyatlı ürünler satılıyor. A101 aktüel ürünlerine oldukça yoğun ilgi gösteren vatandaşsa marketin haftalık ürünlerini ilgiyle takip ediyor. İşte merak edenler için 5 Ağustos 2021 A101’de satılacak aktüel ürünler kataloğu…

03 Ağustos 2021 Salı 23:52
5 Ağustos 2021 A101'de satılacak aktüel ürünler kataloğu
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A101 marketlerde bu hafta yine birçok çeşit ürün uygun fiyatlarla satılacak. Marketin bu haftaki kataloğunda özellikle araç içi yardımcı ürünleri dikkat çekiyor. İşte, 5 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu…

5 Ağustos 2021 A101’de satılacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler şunlardır;

  • Axen AX50LED J203 50” Ultra HD Android Smart LED TV: 3,399 TL
  • Samsung 40N5000 40” Full HD TV: 2,699 TL
  • Elton EL32DAL502 32” Uydu Alıcılı LED TV: 1,499 TL
  • Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası: 149 TL
  • Reeder P13 Blue Cep Telefonu: 1,299 TL
  • SEG SCM 7101 / CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi: 1,699 TL
  • Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı: 849 TL
  • Singer M1605 Dikiş Makinesi: 649 TL
  • Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ürü: 219 TL
  • Deerma VC25 Şarjlı Dik Süpürge: 699 TL
  • Arzum AR5067 Nuva Saç Düzleştirici: 149 TL
  • Nisanla ABS 1081 Bluetooth Akıllı Banyo Baskülü: 99,95 TL
  • Samsung MS23F300EEW / TR Mikrodalga Fırın: 639 TL
  • Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 299 TL
  • Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı: 179 TL
  • Piranha Dijital Hava Kompresörü: 129,95 TL
  • Piranha PVC – 4005 Araç Tipi El Süpürgesi: 59,95 TL
  • Piranha Araç İçi 220 V Dönüştürücü: 129,95 TL
  • Piranha 7735 Oto Teyp: 129,95 TL
  • Piranha Araç İçi Yol Kayıt Ve Park Kamerası: 179,95 TL
  • Piranha Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör: 65 TL
  • Piranha Bluetooth Aux Araç Kiti: 19,95 TL
  • Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör: 65 TL
  • Piranha Araç İçi Soğutucu Vantilatör: 39,95 TL
  • Piranha Oto Çakmak Çoklayıcı + 2,4 A Şarj Aleti: 21,95 TL
  • Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu: 9,95 TL
  • Piranha Direksiyon Topuzu: 17,95 TL
  • Piranha Oto Sökülebilir Jant Boyası Ve Yüzey Kaplama: 27,95 TL
  • Piranha S416 B Araç İçi Telefon Tutucu: 17,95 TL
  • Piranha 5433 Dikiz Aynası Telefon Tutucu: 24,95 TL
  • Piranha USB Kablo: 9,95 TL
  • Piranha Bluetooth Kulaklık: 24,95 TL
  • Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı Ve Telefon Tutucu: 54,95 TL
  • Piranha Araç İçi Şişme Yatak: 199,95 TL
  • Piranha Araç İçi Koltuk Arası Organizer 2’ Li: 15,95 TL
  • Piranha Arka Koltuk Telefon Tutucu Ve Askısı: 12,95 TL
  • Piranha Araç İçi Kaydırmaz Tutucu Büyük Ped: 14,95 TL
  • Piranha Çekme Halatı: 26,95 TL
  • Piranha Yan Cam Güneşlik Seti 2’ Li: 12,95 TL
  • Piranha Hasır Oto Minderi: 49,95 TL
  • Piranha Araç Altı Uzaktan Kumandalı Neon LED: 99,95 TL
  • Piranha LED Işıklı Lastik Sibop Kapağı 2’ Li: 16,95 TL
  • Piranha Animasyonlu Kayar Sinyal Ve 3 Stop LED’ İ: 59,95 TL
  • Piranha Animasyonlu Bagaj Altı Kayar LED: 59,95 TL
  • Çok Amaçlı Katlanabilir Çöp Kutusu: 9,95 TL
  • Alüminyum Sibop Kapağı Seti: 9,95 TL
  • Araç Kapı Çizik Koruma Film: 9,95 TL
  • Kör Nokta Aynası: 9,95 TL
  • Yan Ayna Yağmur Kaydırıcı Film: 9,95 TL
  • Ahtapot Bagaj Lastiği: 9,95 TL
  • Araç Kapı Kenar Koruma: 9,95 TL
  • Dikiz Aynası Parlama Önleyici Film: 9,95 TL
  • Kaydırmaz Ped: 9,95 TL
  • Oto Yan Ayna Yapmur Koruyucu: 9,95 TL
  • Park Numaratörü: 9,95 TL
  • Denni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 219,95 TL
  • Denni 5 Raflı Kitaplık: 119,95 TL
  • Silindir Saklama Kabı 2’ Li: 34,95 TL
  • Kare Saklama Kabı 3’lü: 36,95 TL
  • Rooc Meyve Bıçağı 6’ Lı: 14,95 TL
  • Hobbylife Küçük Plastik Mix Ürünler: 4,50 TL
  • Ahşap Mutfak Gereçleri: 6,95 TL
  • Salata Kurutucusu: 22,95 TL
  • Mermer Desenli Sunum Tabakları: 7,50 TL
  • Tek Fiyat Plastik Ürünler TL: 4,95 TL
  • LAV Kapaklı Şişe 1200 Cc: 12,95 TL
  • LAV Çay Seti 12 Parça: 47,95 TL
  • Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200 Cc: 34,95 TL
  • Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 1950 Cc: 25,95 TL
  • Borcam Kare Borcam Tepsi: 21,95 TL
  • Ayaklı Kapaklı Cam Servis Tabağı: 29,95 TL
  • Kahve Bardağı: 2,95 TL
  • 3 + 1 French Press: 29,95 TL
  • Borosilikat Cam Cezve: 14,95 TL
  • Karma Cam Ürünleri: 2 TL
  • Lisanslı Bardak Çeşitleri: 4,95 TL
  • Kulplu Desenli Yağlık 1 L: 8,50 TL
  • Seramik Mama Tabağı: 9,95 TL
  • Kalp / Yıldız Cam Tabak: 2,95 TL
  • Keramika Çift Renk Çerezlik: 4,95 TL
  • Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 X 150 Cm: 39,95 TL
  • Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 20 X 200 Cm: 49,95 TL
  • Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 X 300 Cm: 74,95 TL
  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri: 12,50 TL
  • Silikon Askı: 9,95 TL
  • MGS Oyuncak Aktivite Masası: 44,95 TL
  • MGS Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet: 49,95 TL
  • Go Kidy Kuaför Oyun Hamuru Seti: 24,95 TL
  • Lisanslı Metropol Kutu Oyunu: 26,95 TL
  • Mendiva Islak Havlu 4 Adet: 23,95 TL
  • La Belle Ultra Hijyenik Ped yirmili: 8,95 TL
  • Urban Care Saç Bakım Toniği: 18,90 TL
  • Urban Care Durulanmayan Bakım Kremi 150 Mililitre: 18,90 TL
  • Urban Care Saç Bakım Maskesi 200 Mililitre: 18,90 TL
  • Urban Care Durdurulamayan Bakım Kredi 150 Mililitre: 18,90 TL
  • Urban Care Saç Bakım Maskesi 200 Mililitre: 18,90 TL
  • Xroll Kurabiye Çeşitleri: 3,95 TL
  • Kuki Meyve Aromalı Yumuşak Şeker: 5,95 TL
  • Peros Toz Deterjan Çeşitleri 12 Kg: 59,90 TL
  • Nesquik Kakaolu Mısır Gevreği ikili: 25,45 TL
  • Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 Ml: 7,90 TL
  • Knorr Baharatlı Çeşni Çeşitleri: 4,95 TL
  • Keskinoğlu Piliç Kadınbudu Köfte: 11,95 TL
  • Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 L: 8,50 TL
  • Obamie Noodle Çeşitleri beşli: 6,75 TL
  • Birşah Yarım Yağlı Süt altılı: 7,95 TL
  • Peyman Çitliyo Kara Şimşek Çekirdek: 6,45 TL
  • Dimes  yüzde 100 Sıkma Meyve Suyu Çeşitleri: 10,95 TL
  • Kocatepe Damla Sakızı Aromalı Türk Kahvesi / Kakule Aromalı Dibek Kahvesi: 7,45 TL
  • Efor Prime Label Bardak Poşet Siyah Çay yüzü: 14,95 TL

Son Güncelleme: 03.08.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
5 Ağustos A101 Aktüel ürünler KataloğuA101 5 Ağustos ürünleri
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