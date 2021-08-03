5 Ağustos 2021 A101'de satılacak aktüel ürünler kataloğu

5 Ağustos 2021 A101’de satılacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler şunlardır;
- Axen AX50LED J203 50” Ultra HD Android Smart LED TV: 3,399 TL
- Samsung 40N5000 40” Full HD TV: 2,699 TL
- Elton EL32DAL502 32” Uydu Alıcılı LED TV: 1,499 TL
- Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası: 149 TL
- Reeder P13 Blue Cep Telefonu: 1,299 TL
- SEG SCM 7101 / CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi: 1,699 TL
- Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı: 849 TL
- Singer M1605 Dikiş Makinesi: 649 TL
- Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ürü: 219 TL
- Deerma VC25 Şarjlı Dik Süpürge: 699 TL
- Arzum AR5067 Nuva Saç Düzleştirici: 149 TL
- Nisanla ABS 1081 Bluetooth Akıllı Banyo Baskülü: 99,95 TL
- Samsung MS23F300EEW / TR Mikrodalga Fırın: 639 TL
- Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 299 TL
- Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı: 179 TL
- Piranha Dijital Hava Kompresörü: 129,95 TL
- Piranha PVC – 4005 Araç Tipi El Süpürgesi: 59,95 TL
- Piranha Araç İçi 220 V Dönüştürücü: 129,95 TL
- Piranha 7735 Oto Teyp: 129,95 TL
- Piranha Araç İçi Yol Kayıt Ve Park Kamerası: 179,95 TL
- Piranha Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör: 65 TL
- Piranha Bluetooth Aux Araç Kiti: 19,95 TL
- Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör: 65 TL
- Piranha Araç İçi Soğutucu Vantilatör: 39,95 TL
- Piranha Oto Çakmak Çoklayıcı + 2,4 A Şarj Aleti: 21,95 TL
- Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu: 9,95 TL
- Piranha Direksiyon Topuzu: 17,95 TL
- Piranha Oto Sökülebilir Jant Boyası Ve Yüzey Kaplama: 27,95 TL
- Piranha S416 B Araç İçi Telefon Tutucu: 17,95 TL
- Piranha 5433 Dikiz Aynası Telefon Tutucu: 24,95 TL
- Piranha USB Kablo: 9,95 TL
- Piranha Bluetooth Kulaklık: 24,95 TL
- Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı Ve Telefon Tutucu: 54,95 TL
- Piranha Araç İçi Şişme Yatak: 199,95 TL
- Piranha Araç İçi Koltuk Arası Organizer 2’ Li: 15,95 TL
- Piranha Arka Koltuk Telefon Tutucu Ve Askısı: 12,95 TL
- Piranha Araç İçi Kaydırmaz Tutucu Büyük Ped: 14,95 TL
- Piranha Çekme Halatı: 26,95 TL
- Piranha Yan Cam Güneşlik Seti 2’ Li: 12,95 TL
- Piranha Hasır Oto Minderi: 49,95 TL
- Piranha Araç Altı Uzaktan Kumandalı Neon LED: 99,95 TL
- Piranha LED Işıklı Lastik Sibop Kapağı 2’ Li: 16,95 TL
- Piranha Animasyonlu Kayar Sinyal Ve 3 Stop LED’ İ: 59,95 TL
- Piranha Animasyonlu Bagaj Altı Kayar LED: 59,95 TL
- Çok Amaçlı Katlanabilir Çöp Kutusu: 9,95 TL
- Alüminyum Sibop Kapağı Seti: 9,95 TL
- Araç Kapı Çizik Koruma Film: 9,95 TL
- Kör Nokta Aynası: 9,95 TL
- Yan Ayna Yağmur Kaydırıcı Film: 9,95 TL
- Ahtapot Bagaj Lastiği: 9,95 TL
- Araç Kapı Kenar Koruma: 9,95 TL
- Dikiz Aynası Parlama Önleyici Film: 9,95 TL
- Kaydırmaz Ped: 9,95 TL
- Oto Yan Ayna Yapmur Koruyucu: 9,95 TL
- Park Numaratörü: 9,95 TL
- Denni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 219,95 TL
- Denni 5 Raflı Kitaplık: 119,95 TL
- Silindir Saklama Kabı 2’ Li: 34,95 TL
- Kare Saklama Kabı 3’lü: 36,95 TL
- Rooc Meyve Bıçağı 6’ Lı: 14,95 TL
- Hobbylife Küçük Plastik Mix Ürünler: 4,50 TL
- Ahşap Mutfak Gereçleri: 6,95 TL
- Salata Kurutucusu: 22,95 TL
- Mermer Desenli Sunum Tabakları: 7,50 TL
- Tek Fiyat Plastik Ürünler TL: 4,95 TL
- LAV Kapaklı Şişe 1200 Cc: 12,95 TL
- LAV Çay Seti 12 Parça: 47,95 TL
- Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200 Cc: 34,95 TL
- Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 1950 Cc: 25,95 TL
- Borcam Kare Borcam Tepsi: 21,95 TL
- Ayaklı Kapaklı Cam Servis Tabağı: 29,95 TL
- Kahve Bardağı: 2,95 TL
- 3 + 1 French Press: 29,95 TL
- Borosilikat Cam Cezve: 14,95 TL
- Karma Cam Ürünleri: 2 TL
- Lisanslı Bardak Çeşitleri: 4,95 TL
- Kulplu Desenli Yağlık 1 L: 8,50 TL
- Seramik Mama Tabağı: 9,95 TL
- Kalp / Yıldız Cam Tabak: 2,95 TL
- Keramika Çift Renk Çerezlik: 4,95 TL
- Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 X 150 Cm: 39,95 TL
- Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 20 X 200 Cm: 49,95 TL
- Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 X 300 Cm: 74,95 TL
- Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri: 12,50 TL
- Silikon Askı: 9,95 TL
- MGS Oyuncak Aktivite Masası: 44,95 TL
- MGS Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet: 49,95 TL
- Go Kidy Kuaför Oyun Hamuru Seti: 24,95 TL
- Lisanslı Metropol Kutu Oyunu: 26,95 TL
- Mendiva Islak Havlu 4 Adet: 23,95 TL
- La Belle Ultra Hijyenik Ped yirmili: 8,95 TL
- Urban Care Saç Bakım Toniği: 18,90 TL
- Urban Care Durulanmayan Bakım Kremi 150 Mililitre: 18,90 TL
- Urban Care Saç Bakım Maskesi 200 Mililitre: 18,90 TL
- Urban Care Durdurulamayan Bakım Kredi 150 Mililitre: 18,90 TL
- Urban Care Saç Bakım Maskesi 200 Mililitre: 18,90 TL
- Xroll Kurabiye Çeşitleri: 3,95 TL
- Kuki Meyve Aromalı Yumuşak Şeker: 5,95 TL
- Peros Toz Deterjan Çeşitleri 12 Kg: 59,90 TL
- Nesquik Kakaolu Mısır Gevreği ikili: 25,45 TL
- Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 Ml: 7,90 TL
- Knorr Baharatlı Çeşni Çeşitleri: 4,95 TL
- Keskinoğlu Piliç Kadınbudu Köfte: 11,95 TL
- Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 L: 8,50 TL
- Obamie Noodle Çeşitleri beşli: 6,75 TL
- Birşah Yarım Yağlı Süt altılı: 7,95 TL
- Peyman Çitliyo Kara Şimşek Çekirdek: 6,45 TL
- Dimes yüzde 100 Sıkma Meyve Suyu Çeşitleri: 10,95 TL
- Kocatepe Damla Sakızı Aromalı Türk Kahvesi / Kakule Aromalı Dibek Kahvesi: 7,45 TL
- Efor Prime Label Bardak Poşet Siyah Çay yüzü: 14,95 TL
Son Güncelleme: 03.08.2021 23:52