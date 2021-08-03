5 Ağustos 2021 A101'de satılacak aktüel ürünler kataloğu

5 Ağustos 2021 A101’de satılacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler şunlardır;

Axen AX50LED J203 50” Ultra HD Android Smart LED TV: 3,399 TL

Samsung 40N5000 40” Full HD TV: 2,699 TL

Elton EL32DAL502 32” Uydu Alıcılı LED TV: 1,499 TL

Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası: 149 TL

Reeder P13 Blue Cep Telefonu: 1,299 TL



SEG SCM 7101 / CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi: 1,699 TL

Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı: 849 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi: 649 TL

Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ürü: 219 TL

Deerma VC25 Şarjlı Dik Süpürge: 699 TL

Arzum AR5067 Nuva Saç Düzleştirici: 149 TL

Nisanla ABS 1081 Bluetooth Akıllı Banyo Baskülü: 99,95 TL

Samsung MS23F300EEW / TR Mikrodalga Fırın: 639 TL

Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 299 TL

Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı: 179 TL



Piranha Dijital Hava Kompresörü: 129,95 TL

Piranha PVC – 4005 Araç Tipi El Süpürgesi: 59,95 TL

Piranha Araç İçi 220 V Dönüştürücü: 129,95 TL

Piranha 7735 Oto Teyp: 129,95 TL

Piranha Araç İçi Yol Kayıt Ve Park Kamerası: 179,95 TL

Piranha Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör: 65 TL

Piranha Bluetooth Aux Araç Kiti: 19,95 TL

Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör: 65 TL

Piranha Araç İçi Soğutucu Vantilatör: 39,95 TL

Piranha Oto Çakmak Çoklayıcı + 2,4 A Şarj Aleti: 21,95 TL

Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu: 9,95 TL

Piranha Direksiyon Topuzu: 17,95 TL

Piranha Oto Sökülebilir Jant Boyası Ve Yüzey Kaplama: 27,95 TL

Piranha S416 B Araç İçi Telefon Tutucu: 17,95 TL

Piranha 5433 Dikiz Aynası Telefon Tutucu: 24,95 TL

Piranha USB Kablo: 9,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık: 24,95 TL

Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı Ve Telefon Tutucu: 54,95 TL



Piranha Araç İçi Şişme Yatak: 199,95 TL

Piranha Araç İçi Koltuk Arası Organizer 2’ Li: 15,95 TL

Piranha Arka Koltuk Telefon Tutucu Ve Askısı: 12,95 TL

Piranha Araç İçi Kaydırmaz Tutucu Büyük Ped: 14,95 TL

Piranha Çekme Halatı: 26,95 TL

Piranha Yan Cam Güneşlik Seti 2’ Li: 12,95 TL

Piranha Hasır Oto Minderi: 49,95 TL

Piranha Araç Altı Uzaktan Kumandalı Neon LED: 99,95 TL

Piranha LED Işıklı Lastik Sibop Kapağı 2’ Li: 16,95 TL

Piranha Animasyonlu Kayar Sinyal Ve 3 Stop LED’ İ: 59,95 TL

Piranha Animasyonlu Bagaj Altı Kayar LED: 59,95 TL

Çok Amaçlı Katlanabilir Çöp Kutusu: 9,95 TL

Alüminyum Sibop Kapağı Seti: 9,95 TL

Araç Kapı Çizik Koruma Film: 9,95 TL

Kör Nokta Aynası: 9,95 TL

Yan Ayna Yağmur Kaydırıcı Film: 9,95 TL

Ahtapot Bagaj Lastiği: 9,95 TL

Araç Kapı Kenar Koruma: 9,95 TL

Dikiz Aynası Parlama Önleyici Film: 9,95 TL

Kaydırmaz Ped: 9,95 TL

Oto Yan Ayna Yapmur Koruyucu: 9,95 TL

Park Numaratörü: 9,95 TL

Denni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 219,95 TL



Denni 5 Raflı Kitaplık: 119,95 TL

Silindir Saklama Kabı 2’ Li: 34,95 TL

Kare Saklama Kabı 3’lü: 36,95 TL

Rooc Meyve Bıçağı 6’ Lı: 14,95 TL

Hobbylife Küçük Plastik Mix Ürünler: 4,50 TL

Ahşap Mutfak Gereçleri: 6,95 TL

Salata Kurutucusu: 22,95 TL

Mermer Desenli Sunum Tabakları: 7,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler TL: 4,95 TL



LAV Kapaklı Şişe 1200 Cc: 12,95 TL

LAV Çay Seti 12 Parça: 47,95 TL

Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200 Cc: 34,95 TL

Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 1950 Cc: 25,95 TL

Borcam Kare Borcam Tepsi: 21,95 TL



Ayaklı Kapaklı Cam Servis Tabağı: 29,95 TL

Kahve Bardağı: 2,95 TL

3 + 1 French Press: 29,95 TL

Borosilikat Cam Cezve: 14,95 TL

Karma Cam Ürünleri: 2 TL

Lisanslı Bardak Çeşitleri: 4,95 TL

Kulplu Desenli Yağlık 1 L: 8,50 TL

Seramik Mama Tabağı: 9,95 TL

Kalp / Yıldız Cam Tabak: 2,95 TL

Keramika Çift Renk Çerezlik: 4,95 TL



Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 X 150 Cm: 39,95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 20 X 200 Cm: 49,95 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80 X 300 Cm: 74,95 TL





Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri: 12,50 TL

Silikon Askı: 9,95 TL



MGS Oyuncak Aktivite Masası: 44,95 TL

MGS Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet: 49,95 TL

Go Kidy Kuaför Oyun Hamuru Seti: 24,95 TL

Lisanslı Metropol Kutu Oyunu: 26,95 TL



Mendiva Islak Havlu 4 Adet: 23,95 TL

La Belle Ultra Hijyenik Ped yirmili: 8,95 TL

Urban Care Saç Bakım Toniği: 18,90 TL

Urban Care Durulanmayan Bakım Kremi 150 Mililitre: 18,90 TL

Urban Care Saç Bakım Maskesi 200 Mililitre: 18,90 TL

Urban Care Durdurulamayan Bakım Kredi 150 Mililitre: 18,90 TL

Urban Care Saç Bakım Maskesi 200 Mililitre: 18,90 TL

Xroll Kurabiye Çeşitleri: 3,95 TL

Kuki Meyve Aromalı Yumuşak Şeker: 5,95 TL

Peros Toz Deterjan Çeşitleri 12 Kg: 59,90 TL



Nesquik Kakaolu Mısır Gevreği ikili: 25,45 TL

Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 Ml: 7,90 TL

Knorr Baharatlı Çeşni Çeşitleri: 4,95 TL

Keskinoğlu Piliç Kadınbudu Köfte: 11,95 TL

Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 L: 8,50 TL

Obamie Noodle Çeşitleri beşli: 6,75 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt altılı: 7,95 TL

Peyman Çitliyo Kara Şimşek Çekirdek: 6,45 TL

Dimes yüzde 100 Sıkma Meyve Suyu Çeşitleri: 10,95 TL

Kocatepe Damla Sakızı Aromalı Türk Kahvesi / Kakule Aromalı Dibek Kahvesi: 7,45 TL

Efor Prime Label Bardak Poşet Siyah Çay yüzü: 14,95 TL



A101 marketlerde bu hafta yine birçok çeşit ürün uygun fiyatlarla satılacak. Marketin bu haftaki kataloğunda özellikle araç içi yardımcı ürünleri dikkat çekiyor. İşte, 5 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu…