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Aydın’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil motosikletle çarpıştı. Korkunç kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:54
Aydın’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki Meşrutiyet Mahallesi’nde otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü yola savruldu. 

Korkunç kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
KazaEfelerAydın
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