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Eylül 2021 burç yorumları

Burçlara ilgisi olanlar tarafından burç yorumları sık sık araştırılıyor. İşte meraklıları için Eylül ayı burçları bekleyen tüm gelşimeler…

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
Eylül 2021 burç yorumları
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Koç Burcu

Sevgili Koç burçları, hayatınız ile alakalı ihmal ettiğinizi düşündüğ3ünüz konuların üzerine düşeceksiniz. Kendinize zaman ayıramıyorsanız kendinize ait zamanlar yaratıcak, dilediğiniz gibi aileniz ile görüşemiyorsanız bolca aile ziyaretlerinde bulunacak, aşka kapattığınız kapıları yeniden açacaksınız.

Boğa burcu

Sevgili Boğa burçları, sağlık konuları Eylül ayı süresince yoğun olarak gündeminizde yer alacak. Geçmişte yaşadığınız hastalıkların tekrarlanması ya da daha sağlıklı olarak yaşamak adına atacağız adımlar bu ay süresince en çok düşüneceğiniz konu olacak.

İkizler burcu

İkizler, birçok olay ile duygu bu ayrda bir arada yaşayacaksınız. Uzun zamandır düzeltmeye çalıştığınız maddi durumunuzda önemli gelişmeler yaşanacak. Böylelikle rahat nefes alırken, özel yaşamınızda yaşanacak gelgitlerle sıkıntılı durumlar yeniden yorulmanıza neden olacak.

Yengeç burcu

Yengeç burçları bu ayda sevdikleri için çabalayacaklar. Sizden yardım beklentisi olan aile fertlerine bu ayın ilk yarısında çok yardımınız olacak. Ayın geri kalan kısmındaysa, sizin desteğinize ihtiyacı olan arkadaş çevrenize destek verecek, dertlerini paylaşacaksınız.

Aslan Burcu

Elinizin taşın altını koyuyor ve kararlarınızı uygulamak için ilk öne atılan siz oluyorsunuz. Hayatınız ile alakalı almış olduğunuz önemli kararları bir süredir ertelemeniz ve başka bir tarihe atmanız, aklınızı bir süredir karıştırıyor. Eylül ayında bu erteleme bitecek  ve isteklerinize ulaşmak için adım atacaksınız. Bu; yeni bir iş kurmak da olabilir bekar aslanlar için bir aile kurmak da. Önemli olan, bu düşüncelerinizi fikir olmaktan çıkararak uygulamaya geçmenizdir. Ayın son haftasında biraz gergin hissetmeniz olası. Bundan dolayı önemli işlerinizi ayın ilk 3 haftası içerisinde yapmanız, sizin için daha iyi olabilir.

Başak burcu

Başak burçları bu ay sizin için değişim ayı. Kariyer hayatında farklı yollara girmeyi  isteyen başaklar, sağlıklı yaşam için adım atmayı isteyenler, dış görünüşünde önemli değişiklikler yapmayı isteyenler, mülk edinmeyi düşünenler bu ay sizlere çok güze etkiler sunarak geliyor. Bu ayda yapacağınız bu değişiklikler ime atılımlar sizlere güzel sonuçlar ile geri dönüş sağlayacak. Bu sonuçları gördüğünüzde siz de oldukça mutlu olduğunuzu göreceksiniz.

Terazi burcu

Ektiğiniz tohumların meyvelerini Eylül ayı içerisinde alacaksınız terazi burçları. Yoğun çaba gösterdiğiniz ve emek harcadığınız tüm işlerden oldukça güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu durumda sizin çok daha motive olmanıza ve azimli olarak çalışmanıza neden olaacak. Ay boyunca bazı kalp kırıcı olaylar da yaşayabilirsinisz. Yakın çevrenizden sizin kalbinizi kıracak olan kişiler, sizin kalbinizi yeniden alabilmek için çaba sarfedecekler. Son olarak ayın son 10 gününde yaşayacağınız para kayıpları için dikkatli davnanmalısınız.

Akrep burcu

Sevgili akrep burçları, çok fazla düşünmek, çok fazla yorulmanıza neden olabilir bu ay içinde. İşinizle alakalı ve özellikle özel hayatınız ile alakalı yaşamakta olduğunuz ikilemler size fazlasıyla yorgunluk katıyor. Ayın ilk 2 haftasında bu düşünce çemberi içinde çok fazla kalırsanız ay boyunca hiç gelişme göstermeden başlamış olduğunuz yerde kalabilirsiniz. Bundan dolayı çok fazla düşünmemek ve kendinizi bunaltmamak adına biraz yer değişikliği yapmayı isteyeceksiniz. Bu değişiklik sizin rahatlayarak daha rahat karar vermenize neden olaacak.

Yay burcu

Şansınızı döndürmek adına canla başla çalıştığınız bir ay Eylül. Bu ayda o kadar çok çalışacak o kadar çok didineceksiniz ki yaylar, kendinize ayıracak vakti bile bulamayacaksınız. Tüm bu çalışmaların ve azmin getirilerini ay içinde alacaksınız fakat sizi beklediğiniz kadar büyük getiriler için birkaç ay daha beklemeniz gerekebilir. Bu durumun sizi demoralize ederek yavaşlatmasına izin vermemelisiniz.

Oğlak burcu

Eylül ayı adeta sizler için keyif ayı olacak oğlaklar. Yıl boyunca çalışmanız ve yaşadığınız sıkıntıların neticesinde bu ayı kendinize ayıracak ve bol bol dinleneceksiniz. Sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşacak, sizi yoran işlere ara verecek ve yalnızca kendinize yöneleceksiniz. Yeni hobiler edinme veya var olan hobilerinizi geliştirmek için çaba sarf edeceksiniz. Ayın yirmisinden sonra aniden ortaya çıkabilecek maddi krizlerin canınızı sıkması olası olsa da, bu krizi de atlatmanın bir yolunu ayın sonunda bulacaksınız.

Kova burcu

Eğitim hayatı devam eden kovalar, hem eğitimleri hem de işleri ile ilgili alacakları büyük kararları uygulayacaklar bu ay. Ailenizden ve sevdiklerinizden destek beklediğiniz bu süreçte kendinizi biraz kararsız, endişeli hissetmeniz muhtemel. Fakat başta aileniz olmak üzere sevdiklerinizin onayı ve desteğiyle tüm bu korku ve kaygılardan uzaklaşacaksınız. Yeni bir iş arayışında olan oğlaklar ise, kendilerini çok heyecanlandıracak ve beklemedikleri güzellikte işlere ayın son haftasında kavuşacaklar.

Balık burcu

Çok farklı duyguları bir arada yaşayacaksınız bu Eylül, balıklar. Ailenize yeni katılan bireyler ve sağlık sorunlarını aşmış sevdiklerinizin haberleriyle çok mutlu olacakken, eğitim ve kariyerinizde yaşanacak pürüzler strese girmenize neden olabilir. Ay boyu gelir gider düzeninizde yapacağınız büyük değişimler, ay sonunda bütçe krizi yaşamanıza sebep olabilir. Bu sebeple ay içinde sizden borç isteyen kişilere yardımcı olurken, kendi bütçeniz doğrultusunda hareket etmelisiniz.


Son Güncelleme: 04.08.2021 00:15
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