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Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?

Hayatımızın her anında olan ve strese sebebiyet veren trafikten bir nebze bile olsun kurtulabilmek için çoğu kişinin tercihi motosikletler oluyor. Motosiklet sayesinde hem uzun trafik kuyruklarından kurtuluyorsunuz hem de zamanınızdan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Peki motosiklet kullanabilmek için motor ehliyetini kaç yaşında almak gerekiyor? Motosiklet ehliyeti için istenen belgeler nelerdir?

04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:45
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
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Hayatımızın her anında olan ve strese sebebiyet veren trafikten bir nebze bile olsun kurtulabilmek için çoğu kişinin tercihi motosikletler oluyor. kilometreler boyu uzayıp giden trafik, zaman kaybı ve stres gibi olumsuz durumlardan kurtulabilmenin en iyi yollarından bir tanesi motosiklet kullanmaktır.  Bu gibi araçları kullanabilmek için de tabi ki ehliyet almak gerekiyor. Ancak ehliyet sınıfları için de öngörülmüş olan yaş sınırları vardır. Bu yaş sınırı da sonraki yıldan gün alma koşuluna bağlıdır. Motosiklet ehliyeti almadan önce hangi ehliyetin alınacağına karar verilmelidir. Motosiklet ehliyetleri de vitesli olan ve vitessiz olan, motor hacmine göre de birtakım gruplara ayrılmış durumda. Alınacak olan ehliyetin bu gruplardan hangisine ait ise o gruba ait olan yaş sınırının da aşılması gerekmektedir.

Motosiklet ehliyeti almak için de A1 ile A2 ehliyet grupları vardır. Güncellenen yeni sınıflara göre de ehliyetler M – A1 – A2 – A şeklinde yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Günümüzde de geçerli olan yeni ehliyet sınıflarıdır. Bu alanda eğitim vermekte olan sürücü kursları da kursiyerlerini gruplandırarak hem teorik dersleri hem de uygulamalı derslerini bu sınıflara göre düzenlemektedirler.

Hangi ehliyet grubu kaç yaşında alınıyor?

Motosiklet kullanmak isteyen gençlerin oldukça merak ettikleri sorulardan bir tanesi de

motosiklet ehliyeti kaç yaşında alınmaktadır?

Sorusudur. Ehliyet sahibi olabilmek için gerekli olan yaş sınırı ise şu şekildedir:
  • M, A1 ve B1 ehliyet sınıfları için 16 yaş sınırı vardır ve kişi 2005 doğumlu olmak zorundadır.
  • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G ehliyet sınıfları için 18 yaş sınırı vardır ve kişi 2003 doğumlu olmak zorundadır.
  • A ehliyet sınıfı için 20 yaş sınırı vardır ve kişi 2002 doğumlu olmak zorundadır.
  • C, CE, D1 ve D1E ehliyet sınıfları için de 21 yaş sınırı vardır ve kişi 2001 doğumlu olmak zorundadır.
  • D ve DE ehliyet sınıfları için 24 yaş sınırı vardır ve kişi 1998 doğumlu olmak zorundadır.

Motosiklet ehliyeti alabilmek için de M, A1, A2 ile A olarak sınıflandırılmış olan ehliyet gruplarından bir tanesine sahi olabilmek için de belirlenmiş olan yaş sınırını geçmek gerekmektedir. Belirlenen yaş sınırlarını doldurmamış olan kişiler ise ehliyet sahibi olabilmek için kurslara başvuru yapamazlar ve ehliyet almalarına da imkan yoktur. Kısacası belirlenen yaş sınırında gün alınmış olmalıdır.

Motosiklet ehliyeti alabilmek için ne gibi koşullar gerekmektedir?

Karayollarında motosiklet kullanmak isteyen kişiler özel sürücü kursları tarafından açılmış olan kurslara katılım sağlayarak eğitim almalılardır. Alınan eğitim sonucunda da düzenlenmekte olan teorik sınavlar ile uygulamalı sınavlardan başarılı olarak geçen kursiyerler motosiklet ehliyetini almış olurlar. Ancak bundan önce M, A1, A2 ile A olarak gruplandırılmış olan ehliyet sınıflarından belirlenen yaş sınırını da doldurmuş olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda da en az ilköğretim mezunu olmaları koşulu da vardır.

Motosiklet ehliyeti almak için ne gibi eğitimler verilmektedir?

Belirlenmiş olan motosiklet ehliyet sınıflarından herhangi bir tanesini almak isteyen kişiler, sürücü kursları tarafından verilmekte olan sağlık eğitimi, motor eğitimi ile ilkyardım eğitimini ve teorik bilgiler eğitimini almış olurlar. Uygulamalı bir şekilde de direksiyon eğitimleri de kayıt yaptırdıkları sürücü kursları tarafından verilen eğitimler arasındadır.  Daha öncesinde ehliyet almamış olan kursiyerlere trafik, araç tekniği ile ilkyardım dersleri de verilmektedir. Ehliyetini yükseltmek isteyen kursiyerler için de yalnızca direksiyon eğitimi verilmektedir. Verilen bu eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan süreler içinde tamamlanmaktadır. Ayrıca verilen eğitimler otomatik vites veya manuel vites olan motosiklet araçları ile verilmektedir. Aynı zamanda verilen bu eğitimlerde kursiyerin devam zorunluluğu da yoktur.

Motosiklet ehliyeti almak için gerekli olan başvuru evrakları nelerdir?

Motosiklet ehliyeti sahibi olmak isteyen kişilerin başvuruda bulunmaları için gerekli olan evrakları temin etmeleri gerekiyor. Motosiklet ehliyeti için gerekli olan evrak listesi ise şu şekildedir;

  • Kursiyerin kendisine ait olan kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor.
  • Mezun olduğu eğitim kurumundan alınan mezuniyet belgesi gerekiyor.
  • İlgili kurum tarafından alınmış adli sicil kaydı belgesi gerekiyor.
  • Sağlık kurulu tarafından alınmış sağlık raporu belgesi gerekiyor.
  • Kişinin kendisine ait olan son 6 ay içinde çekilmiş olan Biyometrik fotoğraf gerekiyor.
  • Sınav ücretini kişinin kendisi yatırması durumunda ücret makbuzu gerekiyor.
  • Sınav ücretinin sürücü kursu tarafından yatırılmış olması durumunda ise ücret makbuzunun dosyaya eklenmiş olması gerekiyor.
  • 18 yaş altında olan kişiler için velisi tarafından alınmış olan muvafakat belgesi gerekiyor.

Son Güncelleme: 04.08.2021 01:45
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