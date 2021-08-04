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SGK askerlik borçlanmasında yeni değişiklikler!

SGK tarafından yayınlanan ve 2013/11 Sayılı Genelgede yapılan değişiklikle 2020/21 sayılı genelgesiyle askerlik borçlanmalarında değişiklikler yapılarak yeni uygulamalar getirildi. İşte askerlik borçlanmasında yapılan o değişiklikler…

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:09
SGK askerlik borçlanmasında yeni değişiklikler!
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından askerlik borçlanmasında yapılan son değişiklikler, askerlik borçlanması yapacak olan birçok kişiyi etkiliyor. Peki, askerlik borçlanması nedir, yeni değişiklikler nelerdir? Cevabı haberimizin devamında…

Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik borçlanması başvuruları nasıl yapılıyor?

Başvurular e-devlet üzerinden, elden veya posta yoluyla yapılmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanma formunu doldurmalı yeterli oluyor.

Askerlik borçlanması yaptıracakların 5. BORÇLANMAK İSTENİLEN HİZMETİN / SÜRENİN NİTELİĞİ alanında “Er ya da Erbaş Olarak Geçen Süre” alanını işaretlemesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik borçlanmasında yapılan yeni değişiklikler

  • Yedek astsubay okullarında geçen süre borçlanılabiliyor:

    26.06.2019 tarihiyle sonrasında geçmiş olan süreler borçlanma kapsamına alındı. Böylelikle 26.06.2019 tarihi sonrasında yedek astsubay okullarındaki süreyi isteyen kişiler borçlanma hizmetinde yararlanabilecekler.

  • Hava değişim sürelerinin tümü borçlanma kapsamına alınmayacak:

    Yeni genelgede, hastalıkla ceza gibi nedenlerle uzamak zorunda kalan askerlik süreleri için borçlanma yapılmaması kararı alındı. Yalnızca aşağıdaki tarih aralıklarıyla süreler dikkate alınıp borçlanma yapılacak. Bu doğrultuda;

  • 17.

    07.1927 – 21.02.2014 tarihlerinin arasında uzun dönem askerlik yapmış olanlar hava değişim sürelerinin maksimum üç ayını,

  • 22.

    02.2014 – 25.06.2019 tarihlerinin arasında uzun dönem askerlik yapmış olanlar hava değişim sürelerinin maksimum bir ayını,

  • 14.

    11.1980 – 21.02.2014 tarihlerinin arasında yapmış olanlar maksimum 15 gününü,

  • 26.

    06.2019 tarihinden sonra askerlik hizmetini yapmış olanlar ise tabi oldukları askerlik süresinin her ayı adına bir günlük askerlik borçlanması yapacaklar.

  • Yeni sistemde 12 ay askerlik yapmış olanları Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik borç işlemleri:

    Yeni düzenlemeyle altı ay olan askerliği, kişiler istedikleri taktirde ilk altı aylık süreyi eski düzenlemeye göre borçlanıp bu hizmetten saydırabilecekler.

Birden fazla borçlanma hakkı olanları sigorta başlangıçlarının hesaplanması

Sigorta başlangıcı öncesinde birden çok borçlanması olan kişiler önce sigortalarının başlama tarihine en yakın olan süreyi dolduracaklar. Sonrasında ihtiyaç duyulursa diğer süreleri borçlanabileceklerdir.


Son Güncelleme: 04.08.2021 00:09
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