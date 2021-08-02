ŞOK market 4 -10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Şok Market’in 4 Ağustos ürün kataloğu araştırılmaktadır. Yaz aylarında sıkça kullanılan ürünlerin katalogda yer alması bekleniyor. 4 Ağustos ürün kataloğunda neler yer alacak?
Şok 4 Ağustos ürün kataloğu
Şok Market, 4 Ağustos’ta satışa sunacağı ürünlerle yaz aylarında tatile çıkacak vatandaşlar için özel ürünleri satışa koyacak. Pratik ürünler, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklıktan, temizlik ürünlerine kadar birçok ürün yer alacak. İşte 4 Ağustos ürün kataloğu;
Son Güncelleme: 02.08.2021 21:50