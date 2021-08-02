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ŞOK market 4 -10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Şok market belirli günlerde bazı ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunmaktadır. 4 Ağustos ve 10 Ağustos arasında satışa sunacağı aktüel ürünlerin kataloğu merak edilmektedir. Şok market aktüel ürünler kataloğu belli oldu mu? Bu haberimizde Şok marketin 4-10 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte Şok market 4-10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:50
ŞOK market 4 -10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
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Şok Market’in 4 Ağustos ürün kataloğu araştırılmaktadır.  Yaz aylarında sıkça kullanılan ürünlerin katalogda yer alması bekleniyor. 4 Ağustos ürün kataloğunda neler yer alacak?

Şok 4 Ağustos ürün kataloğu

Şok Market, 4 Ağustos’ta satışa sunacağı ürünlerle yaz aylarında tatile çıkacak vatandaşlar için özel ürünleri satışa koyacak. Pratik ürünler, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklıktan, temizlik ürünlerine kadar birçok ürün yer alacak. İşte 4 Ağustos ürün kataloğu;


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:50
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Şok Market Aktüel ürünler KataloğuŞok Market 4-10 Ağustos 2021 Aktüel ürünler KataloğuŞok Market
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