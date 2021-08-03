Ticaret Bakanlığı 750 memur istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde iş arayışlarını sürdüren insanlara belli bir sayıda istihdam sağlayacağı müjdesini vermişti. Müjde bugün resmiyet kazandı ve Ticaret Bakanlığı 750 muhafaza memuru alacağını duyurduğu iş ilanını yayınladı. Peki bu ilana başvurmanın şartları neler?

750 Kişilik Sözleşmeli Memur İlanının Şartları

Ticaret Bakanlığı’nda görev alacak olan 750 kişilik sözleşmeli memur alımına başvurmak için belirli şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- En az dört yıllık eğitim veren okulların hukuk, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, ekonomi, iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ticaret ve lojistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bankacılık ve finans, istatistik ve gümrük işletme bölümlerinden birisini tamamlamış olmak

- Son yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almak

- Erkeklerin 172 cm, kadınların ise 165 cm boyunda olması

- Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam donanımlı bir hastaneden akıl ve bedensel sağlığının yerinde olduğunu gösteren bir belge almak

- Psikolojik ve fiziksel olarak herhangi bir hastalık taşımamak

- Güvenlik soruşturmasından olumlu bir sonuç almak

- Arşiv soruşturmasından olumlu bir sonuç almak

- Ülkenin her yerinde görev yapmayı ve silah kullanabilmeyi sağlayacak ibareli raporlara sahip olmak

Hangi İller Alım Yapacak?

Ticaret Bakanlığı alım yapacağı illeri de ilanında belirtti. İşte o iller ve alınacak kişi sayısı:

- Antalya 10 kişi

- Ardahan 5 kişi

- Ağrı 70 kişi

- Edine 100 kişi

- Gaziantep 30 kişi

- Giresun 1 kişi

- Hakkari 20 kişi

- Hatay 50 kişi

- Iğdır 5 kişi

- İstanbul 267 kişi

- İzmir 5 kişi

- Kırklareli 5 kişi

- Kilis 50 kişi

- Kocaeli 8 kişi

- Mardin 2 kişi

- Mersin 5 kişi

- Muğla 5 kişi

- Sakarya 1 kişi

- Samsun 4 kişi

- Şanlıurfa 15 kişi

- Şınak 40 kişi

- Trabzon 5 kişi

- Van 5 kişi

- Zonguldak 2 kişi

İlana Nasıl Başvurulur?

Sözleşmeli memur alımına başvurmak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden veya kariyer kapısının intenet sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Belirtilen şartları sağlayan kişiler ise sözleşmeli memur olma şansına sahip olmuş olacaklar.