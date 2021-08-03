Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?

Ülkemizde son yıllarda ekonomik sorunlar artmaya başladı. Ülke nüfusunun %42’si asgari ücretle çalışıyor. Dolar ve Euro’nun yanında enflasyonun da yükselmesi milyonlarca insanın zor geçinmesine neden oluyor. Ülkemizde son yıllarda ekonomik sorunlardan dolayı insanlar artık yurt dışına gitmek istiyor. Vatandaşlarımız yurt dışına çalışmaya nasıl gidilir, yurt dışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Yurt Dışında Çalışmak

Yurt dışında çalışmak isteyen kişilere büyük fırsatlar doğmaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yurt dışına çıkarak orada çalışmak istiyor. Yurt dışında çalışırsanız yeni bir yabancı dil öğrenebilir, yeni kültürler tanıyabilir, yabancı dilde eğitim alma imkanı bulabilir, yeni yerler keşfedebilir, çok kültürü içerisinde barındıran iş yerlerinde çalışabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yurt Dışına Gitmenin Yolları

Ülkemizde binlerce insan yurt dışına gitmek istemektedir. Ancak yurt dışına gitmek sanıldığı kadar kolay değildir. Oraya gitmenin zorlukları vardır. Bazı detayları yerine getirerek yurt dışına gitme hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar;

Europass



Work Away

Au Pair

European Solidarity Corps

Go Overseas

Salto Youth Sitesi

Wwoof

Wwoof Nedir?

Wwoof, yurt dışına gitmek isteyenleri kolay yollardan götürmektedir. Tarımsal faaliyetlerde çalışanların ya da çalışmak isteyenlerin uluslararası alanda gönüllü olarak çalışmasıdır. Siteye girerek burada bulunan ülkelerdeki çeşitli kurumlara başvuruda bulunarak yurt dışına gitme fırsatı bulabilirsiniz. Sitede ücretsiz bir şekilde kayıt oluşturunuz. Sonrasında başvuru yaptığınız kurumdan onay alınız. Ardından vize ve pasaport işlemlerini bitirerek ücretli işçi olmaya hak kazanabilirsiniz.

Salto Youth Sitesi Nedir?

Salto Youth Sitesi, yurt dışına gitmenin yollarından biridir. Bu siteye girerek yurt dışındaki bazı projelerde görev almak üzere başvuru yapabilirsiniz. Bu site sayesinde hem çalışmak hem de eğitim almak için fırsat bulabilirsiniz. Buradan başvuru yapmak için bir kurumu temsil etmeniz gerekiyor.

Go Overseas Nedir?

European Solidarity Corps Nedir?

Go Overseas, stajını yurt dışında yapmak isteyenlere çeşitli avantajlar sunan sitelerden biridir. Bu site üzerinden çalışabileceğiniz ve staj yapabileceğiniz uygunlukta bir kurum bulmak mümkündür.

European Solidarity Corps, Avrupa Gönüllülük Hizmeti olarak bilinmektedir. Siteye girerek çalışmak istediğiniz ülkeyi ve bu ülkedeki aktif projeyi seçiniz. Öz geçmişinizi sitenin sistemine kaydediniz. Burada birbirinden farklı birçok proje karşınıza çıkacaktır.

Au Pair Nedir?

Au Pair, yurt dışına gitmek isteyenler için çocuk bakıcılığı, mentörlük gibi işler için başvuru yapabileceğiniz bir sitedir. Farklı ülkelerde bu tür işler için alım yapılmaktadır. Siteye girerek sizden istenen verileri yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Work Away Nedir?

Bu sitede gönüllülük esasına göre birçok iş ilanı bulmak mümkündür. Bu site üzerinden dünyanın farklı ülkelerinde iş bulmak mümkün hale gelmektedir.

Yurt dışında öğretmen olarak ya da farklı alanlarda staj gibi imkanlardan yararlanmak isteyenler için tercih edilebilir bir yöntemdir. Bu siteye girerek gerekli verileri yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Europass Nedir?

Yurt dışında faaliyet gösteren birbirinden farklı projelere başvuruda bulunarak çalışmak isteyenler için önemli bir sitedir. Buraya öz geçmişinizi yükleyiniz. Sonrasında ülke seçerek başvurmak istediğiniz projeyi seçebilirsiniz.